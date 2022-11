Foggia, mister Gallo: “Ho cercato di isolare la squadra”

(wesport24.it) Foggia, 26 Novembre 2022.

Il Foggia si prepara alla sfida in trasferta contro il Monterosi per riscattare la sconfitta nel derby contro il Cerignola. Mister Fabio Gallo ha parlato in conferenza stampa questa mattina per analizzare la gara e il momento rossonero:

“In questa settimana ho cercato di isolare il più possibile la squadra da quello che è successo. Ho compattato il gruppo analizzando la sconfitta di domenica. Ho sentito il presidente Canonico due giorni fa, ci ha tranquillizzati ed è lui il mio referente. Non è cambiato niente per me anche se non so cosa succederà ma il mio presidente rimane Canonico. Nella parte offensiva bisogna migliorare anche se non è semplice farlo. Bisogna analizzare che la squadra ha preso tre gol in pochi minuti perché purtroppo si pensava di vincere facile. Non sono riuscito a far percepire le mie sensazioni ai ragazzi. Accetto e analizzo tutto ma le scelte sono le mie. Sono responsabile sia nel bene che nel male di quello che accade alla squadra. La lettura della partita è fondamentale. Non siamo stati bravi a farlo quando l’avversario cercava di recuperare la partita. I ragazzi sanno cosa non hanno fatto bene e cosa hanno sbagliato. Nella fase difensiva tutti hanno fatto confusione”(wesport24.it)