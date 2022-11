Foggiano ruba un cellulare in hotel ma lo riprendono le telecamere

MACERATA, 26/11/2022 – Ha avuto vita breve il ladro, un 26enne, originario della provincia di Foggia ma residente a Loreto, che martedì scorso si è presentato alla reception dell’hotel Mondial, in viale Europa in pieno centro a Porto Recanati, fingendosi un normale cliente interessato a verificare la disponibilità di un certo numero di camere in vista di un evento.

Qui, in un attimo di distrazione della proprietaria. Ha allungato la mano e arraffato il cellulare nascondendolo prontamente in tasca. Ma l’occhio vigile delle telecamere ha ripreso tutto e per il ladro c’è stato poco da fare. Il giovane è stato prontamente rintracciato anche perché già conosciuto dalle Forze dell’ordine in quanto già sorpreso a rubare alcuni giorni fa nella zona di Senigallia e nei cui confronti è stato disposto il 5 novembre il foglio di via obbligatorio da Castelfidardo, Comune dove era stato inseguito e rintracciato dai carabinieri dopo un furto. Lo riporta Radioerre.