Gradinata Est Manfredonia: “Nelle mani non avete niente”

(nota stampa) Manfredonia, 26 Novembre 2022

Poteva succedere solo a Manfredonia, in certe dinamiche non abbiamo avversari.

Invidia, vecchi rancori e manie di protagonismo stanno rovinando e caratterizzando questa stagione calcistica.

La stagione dove il nostro MAGICO DONIA festeggia i 9O anni di storia.

La stagione che ci sta vedendo protagonisti sul campo, ad oggi siamo la capolista e siamo in semifinale di Coppa Puglia.

La stagione che doveva vedere il Miramare gremito, come ai vecchi tempi.

La stagione che doveva riportare le famiglie , i bambini e gli studenti allo stadio.

Invece e’ diventata la stagione delle promesse non mantenute, la stagione dei comunicati senza senso, la stagione delle chiacchiere.

VERGOGNATEVI!

Al momento proviamo solo un forte senso di RABBIA.

Essere presi in giro da gente di Manfredonia e’ la cosa che più fa’ male, gente che dovrebbe essere trasparente con noi ma invece preferisce raccontarci falsità che dopo mille provocazioni non riescono ancora a smentire.

La risposta è semplice.

NELLE MANI NON AVETE NIENTE!

Oggi gioca il Manfredonia.

A noi interessa questo, noi anche oggi non faremo mancare il sostegno a quella maglia gloriosa, voi create teatrini sui social, continuate con la vostra battaglia politica, la nostra battaglia non ha bandiere politiche, né tanto meno la nostra battaglia è pilotata da “qualcuno” come si dice in giro.

Noi amiamo il MANFREDONIA CALCIO.

Alle ingiustizie daremo battaglia!