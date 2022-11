Il Manfredonia sbriga la pratica U.C. Bisceglie:2-0. Decide Conticchio con una doppietta

StatoQuotidiano.it San Ferdinando di Puglia, 26 Novembre 2022.

Il Manfredonia, nell’anticipo della 11°giornata del campionato di Eccellenza Pugliese, girone A, batte 2-0 l’ U.C. Bisceglie sul neutro del comunale di San Ferdinando di Puglia, per la perdurante indisponibilità dello stadio Miramare, al termine di una gara ben giocata e in controllo per tutti i 90 minuti.

Sipontini oggi in giallo, sulla cui maglia campeggia la scritta: “Basta bugie vogliamo il Miramare”. Prima azione degna di nota del Manfredonia, una conclusione di Salvatore, in avvio, alta sulla traversa di Lullo. L’Unione risponde al 9′, con il destro di Petrignani, palla a lato. Spunto personale di Lobosco, al 14′, che assiste Potenza ma l’esterno manfredoniano non inquadra lo specchio. Lo stesso Lobosco, un minuto dopo, di testa, in precario equilibrio, non centra il bersaglio. Ritmi non trascendentali sul terreno di gioco, con gli uomini di De Candia a fare la partita. Bisogna attendere oltre la mezz’ora per vedere il Manfredonia accelerare. Biason, al 32′, mette in mezzo un bel cross, sul quale è in ritardo Potenza. Azione travolgente di Achik sulla destra, il cui tiro impegna Lullo, al 35′. Grande chance sull’asse Giambuzzi-Achik, al 37′ ma l’estremo biscegliese di piede, strozza la gioia del gol al numero 10 sipontino. Sul corner seguente, la palla giunge a Conticchio, che da due passi insacca e sblocca il match. Gli ospiti, sul finale di tempo, sono pericolosi con Napoli, al 45′, il cui tiro è ribattuto dalla retroguardia. Sventata la minaccia, arriva il raddoppio, al 46′. Azione fotocopia del Donia. Angolo di Giambuzzi, sponda in area e palla sui piedi ancora di Conticchio che batte Lullo. Chironi si distende su Zinetti ,al 48′ prima del duplice fischio dell’arbitro che manda le due squadre al riposo con il Manfredonia in vantaggio per 2-0.

La ripresa propone gli stessi 22 giocatori in campo, con Salvatore che al 49′, vanifica una bella azione corale del Donia, sparando altissimo il proprio destro. Lullo si salva per la terza volta nel match con i piedi, al 50′, su conclusione centrale di Potenza. Il Manfredonia è padrone del campo e cerca la via del tris per chiudere l’incontro. Lobosco con il mancino, è velenoso al 55′, il portiere ospite c’è. Tracce di U.C.Bisceglie al 60, con il colpo di testa di Amoroso, che si perde fuori. I garganici controllano il gioco con autorità e fanno scorrere il cronometro senza particolari rischi. Girandola di cambi dalle due panchine. Il neoentrato Bevilacqua, al 72′, offre al primo tocco un bel assist per Morra, che il centravanti fallisce da pochi passi. Lobosco fa tutto da solo al 78′ ma Ancona è lesto in uscita bassa. La capolista si limita ad amministrare risultato e forze, in vista della semifinale di coppa Italia, in programma giovedì 1dicembre, gestendo con intelligenza le cadenze del match. Sul finale, c’è spazio per il pregevole tiro a giro di Turitto, al 90′ che si stampa sul montante. Dopo 4 minuti di recupero, il signor Borrello decreta la fine delle ostilità. Il Manfredonia sale a quota 26 punti in classifica e torna in vetta solitaria, almeno per una notte.

Tabellini:

Manfredonia: Chironi, Conticchio, Montrone, Biason (83′ Attah), Salvatore, Fiorentino, Potenza(81′ Quitadamo), Giambuzzi (56′ Turitto), Morra, Achik(71’Bevilacqua), Lobosco. All. De Candia.

U.C. Bisceglie: Lullo (69′ Ancona), D’Alba, Preziosa, Stella(84’Monopoli), Andriano, Bufi, Zinetti (53′ Di Palma) Binetti, Amoroso (91’Antro), Napoli (69′ Binetti), Petrignani. All. Rumma.

Reti: 38′,46′ Conticchio

Ammoniti: D’Alba, Morra, Zinetti

Arbitro: sig. Borrello sez. Nichelino

Assistenti:sigg. De Marzo, Bono, sez. Bari

San Ferdinando di Puglia, 26 Novembre 2022