Manfredonia, evento Pax Christi con Alessandro Orsini: la sintesi del vescovo

2. SOLIDARIETÀ: è in corso la raccolta di indumenti invernali (ma anche medicinali e cibo) da inviare in Ucraina come nostro dono natalizio a quella popolazione. Il punto di raccolta finale (per favorire i lavori di carica sul tir per la Romania e di lì lo smistamento in Ucraina) è Casa della Carità a Manfredonia. In accordo con don Luciano abbiamo stabilito il sabato 10 dicembre come giorno finale per portare in Caritas quanto raccolto a livello locale.