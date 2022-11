Manfredonia, Io sono partita iva: “Nuova parata con carri luminosi”

MANFREDONIA (FOGGIA), 26/11/2022 – Il natale non è un tempo nè una stagione, ma è uno stato d’animo capace con la sua bacchetta magica di rendere tutto più sereno e speciale.

È la tenerezza del passato, il valore del presente e speranza del futuro… anche se tante cose si perdono nel corso degli anni, noi cerchiamo di mantenere il nostro Natale luminoso ed è per questo che la nostra Manfredonia si accende di luci e colori, di magia e suoni, di sapori tradizionali ed autentici e di speranza negli occhi di tutti.

Uno spettacolo unico mai visto in Italia, una sorpresa meravigliosa riuscirà a far sognare tutti, grandi e piccini, avvolti da un intreccio di scintillanti luminarie dislocate in gran parte della città di Manfredonia, installazioni artistiche sorprendenti da ammirare ed immortalare nei vostri scatti più belli. Dolce sarà il navigare dell’immaginazione…

…chiudete gli occhi e iniziate a sognare!

DOMENICA 27 NOVEMBRE

Siete tutti invitati, dalle ore 17:00, ad ammirare le stupende luminarie che arricchiscono il nostro centro storico: – Corso Manfredi e traverse – Villa comunale – Piazzetta mercato