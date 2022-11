Manfredonia, truffa su WhatsApp che si nasconde nel messaggio di un amico

«Ehy sei al bar? Mi serviva una ricarica riesci a farmela passo domani mattina. Si chiama on shop». È questo il nuovo messaggio a cui prestare attenzione su WhatsApp. Si tratta infatti di una truffa, volta a ingannare la vittima per far sì che faccia ricariche da utilizzare per acquisti online. A rendere credibile la richiesta è il mittente del messaggio, che in molti casi può essere uno degli amici più stretti. Il raggiro, infatti, inizialmente prevede che l’hacker rubi l’account WhatsApp di un utente e, infine, invii a tutti i contatti della rubrica il messaggio citato in precedenza.