Una “petizione” per rimuovere Erling Haaland dalla Premier League”. Il motivo? L’essere un “robot”. È l’insolita richiesta fatta recapitare al piani alti del Regno Unito da un nutrito gruppo di tifosi inglesi, evidentemente abbattuti (oltre che evidentemente ironici) nel vedere la macchina da gol norvegese battere le loro squadre ogni weekend.

Ma mentre la petizione dopo aver raccolto oltre 2 milioni di firme è stata ovviamente ritirata, altrimenti sarebbe dovuta passare davvero al vaglio di una discussione ufficiale, il bomber del City in queste settimane sta facendo i conti con una realtà: quella che lo vede tra i grandi esclusi dal Mondiale.

Da Renato Sanches a Smalling e Abraham: chi ha convinto meno il ct

Per fortuna sua, e per sfortuna dei grandi appassionati di calcio, non è l’unico, anzi con chi oggi non si è potuto presentare in Qatar si potrebbe formare una squadra di stelle del calcio. Non solo quelle appartenenti alle nazionali che hanno perso il pass, mancando l’accesso in fase di qualificazione, ma anche chi nonostante il pedigree non è riuscito a convincere il proprio ct.

Da una parte dunque Haaland, che nel frattempo in un’intervista alla BBC si è sbilanciato nel pronostico indicando Brasile, Argentina, Francia e “forse Inghilterra” come sue favorite, dall’altra, atleti come il portoghese Renato Sanches, lo spagnolo Sergio Ramos, il tedesco Hummels o, rimanendo alla nostra Serie A, i romanisti Smalling ed Abraham, entrambi lasciati a casa dal ct dell’Inghilterra Southgate.

Out anche Osimhen e Kvaratskhelia: le nazionali che dovranno riprovarci

Ma è soprattutto nel gruppo delle nazionali tagliate fuori dalla competizione che si registrano le assenze più pesanti. Come già detto per la Norvegia di Haaland e del suo capitano Odegaard, colonna in Premier League dell’Arsenal, una certa amarezza ci viene dalla nostra Italia dei vari Donnarumma, Verratti, Chiesa e Zaniolo, attualmente fermi a Coverciano per il ritiro azzurro, mentre i compagni di club giocano con le loro nazionali in Qatar. Lo spettacolo in ogni caso continua.

Infatti, il calcio continua a essere lo sport più popolare nel nostro Paese, come confermato dallo studio di ExpressVPN sugli sport più seguiti in streaming negli ultimi anni, anche se è indubbio che un Mondiale senza l’Italia sia una realtà nuova per i nostri tifosi. La competizione planetaria conserva sempre un fascino unico e non vediamo l’ora di poter ammirare di nuovo la nostra nazionale che, in quanto a talento e qualità, ha sempre dato il suo grande contributo alla manifestazione.

Forse un po’ delusi lo saranno i sostenitori napoletani, i quali non potranno assistere alle prodezze di Osimhen, fuori dal Qatar con la sua Nigeria, e di Kvaratskhelia, che nel frattempo si sta impegnando in un programma di recupero ad hoc per smaltire l’infortunio da lombalgia entro fine mese, come rivelato dal Corriere dello Sport nel report sulle condizioni del georgiano.

Altri campioni assenti. Ma dal 2026 la FIFA cambia formato

Oltre ai due calciatori del Napoli che potranno rifarsi nelle prossime edizioni, tra gli altri grandi assenti a Qatar 2022 troviamo ad esempio il capitano dell’Egitto Salah e i due idoli della Colombia Falcao e James Rodriguez, il primo oggi 36enne, l’altro 31enne.

Forse è anche per limitare al massimo il deficit di stelle e grandi nomi che la FIFA, già dal prossimo Mondiale americano (Stati Uniti, Messico e Canada) tra quattro anni, consentirà l’accesso per via del nuovo formato a ben 48 nazionali e non più a sole 32. Più fascino, più spettacolo e ovviamente molte più possibilità, dopo le ultime due eliminazioni, di tornare a tifare anche Italia. (nota stampa).