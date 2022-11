Puglia, Emirates cerca personale: giovane e senza tatuaggi in vista

BARI, 26/11/2022 – Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale del mondo, offre nuove opportunità di lavoro ai giovani pugliesi e non solo. Dopo l’open day della fine del luglio scorso, quando accorsero aspiranti assistenti di volo dalla Puglia e anche dalla regioni vicine, torna a Bari con un secondo appuntamento annuale dedicato alla ricerca di nuovo personale di bordo. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.

L’appuntamento è per domenica 27 novembre presso Villa Romanazzi Carducci in via Giuseppe Capruzzi. Il candidato ideale di Emirates deve possedere la passione per un’hospitality improntata alla semplicità, ma allo stesso tempo personalizzata e impeccabile, per offrire ai clienti un’esperienza di viaggio indimenticabile.