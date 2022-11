Rubato un camion betoniera e gasolio, fuga in A14 fino al casello di Foggia

FERMO, 26/11/2022 – Furto messo a segno nella notte tra giovedì e ieri a Campofilone, dove è stato rubato un camion betoniera per il trasporto di calcestruzzi, parcheggiato nel piazzale della Confa. Oltre al camion, i ladri hanno rubato una scheda telepass e gasolio prelevato dai serbatoi di altri mezzi, in quantità da stabilire.

La banda è entrata in azione nella notte di giovedì, dopo aver creato un accesso dalla recinzione esterna alla Confa, spazio utilizzato dalla cooperativa di autotrasportatori come parcheggio. Penetrati all’interno, i ladri hanno individuato il camion betoniera, hanno prelevato gasolio dai serbatoi degli altri camion e una scheda telepass. La banda è poi scappata con il mezzo imboccando la strada provinciale Valdaso in direzione mare. Da qui è entrata in autostrada dal casello di Pedaso.

Dall’utilizzo del telepass è emerso che la carta sia stata utilizzata per il pagamento del pedaggio all’suscita del casello di Foggia, alle 2 della stessa notte. Il furto alla Confa non è il primo. Negli ultimi anni infatti, se ne sono registrati altri due. In quei casi i ladri non rubarono camion, ma la merce caricate sui rimorchi, pronta per le consegne. Lo riporta il Resto del Carlino.