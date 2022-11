Team building aziendale: perchè è importante

Il team building aziendale è il miglior regalo che puoi fare alla tua impresa, poiché si tratta della creazione di vari momenti di condivisione tra le forze in causa. Una società che funziona è quella dove ogni componente coopera con le altre per raggiungere una serie di obiettivi, aiutandosi e svolgendo anche un importante lavoro di squadra.

Se questo affiatamento manca, è difficile portare a termine ogni progetto, poiché la mente non è univoca ma si tratta di una serie di voci fuori dal coro. Vediamo quindi perché è così importante questa iniziativa e come trarne dei vantaggi nel breve e medio termine.

Perché è importante un team building aziendale

– Realizza un momento formativo indoor e outdoor

La formazione aziendale non passa solo tramite i corsi di formazione che ogni singolo dipendente deve portare a termine, ma anche e soprattutto dai momenti di unità e condivisione al di fuori del contesto lavorativo.

Si tratta quindi di insegnare ai dipendenti dei concetti chiave della collaborazione e del lavoro di squadra, lavorando ad attività divertenti o facendo dello sport insieme, che cementa e integra tra loro le varie personalità.

– Permette di individuare i leader

Un momento di team building è certamente un modo per unire fra loro i dipendenti e farli conoscere e confrontare al di fuori del contesto lavorativo, ma è anche un ottimo modo per individuare quelle figure di leader chiave che possono tornare più utili in azienda.

Può sembrare strano, ma i corsi di cucina di Kompany sono un ottimo modo per far spiccare il capo brigata, oppure gli sport di squadra consentono di individuare il trascinatore.

Lo stesso discorso vale per le serate dedicate agli enigmi, come ad esempio le escape room che richiedono collaborazione ma anche estro personale.

– Crea armonia e appiana alcuni dissapori

Se all’interno dell’ufficio o del contesto lavorativo una persona può essere nervosa e non suscitare troppa simpatia, magari al di fuori e in un contesto più gioioso potrebbe rivelarsi una piacevole sorpresa.

Per lavorare in team è bene conoscere tutti i lati dei propri partner, così da individuarne pregi e difetti e capire quando è sotto pressione e quando invece è sereno e tranquillo.

Cooperare insieme in un corso di cucina o gareggiare nella stessa squadra consente di affiatarsi e poter poi trasferire quanto appreso nel contesto societario, placando antipatie e invidie che sono dettate solo da una conoscenza parziale.

– Allena la mente

Oltre ad essere tutte attività aggreganti, quelle del team building aziendale sono anche modi per stimolare la mente e allenare varie skills importanti.

Alcune iniziative sono manuali, altre di strategie e altre ancora di logica, così che ognuno possa crescere in quei campi in cui è leggermente più carente.

Al termine del percorso lo staff è unito e livellato verso l’alto, capace di cooperare per un fine comune al top. (nota stampa).