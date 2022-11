Vendere casa a Torino: a chi affidarsi?

Chi vuole mettere in vendita una casa a Torino ha sicuramente una grande potenzialità per le mani. Nel capoluogo piemontese gli immobili sono particolarmente remunerativi, soprattutto in centro città, ma anche nelle sue immediate vicinanze. Vendere casa a Torino non è facile se non si sa a chi affidarsi: il mercato immobiliare è veramente molto vasto e a rivolgersi a quest’ultimo sono diverse persone che cercano semplicemente di riuscire a ottenere il miglior prezzo. Per evitare approfittatori o affaristi, dunque, diventa importante affidarsi a un’agenzia immobiliare seria oppure a professionisti del settore che, con la loro professionalità, riescano a tranquillizzare il venditore e catturare solamente acquirenti di buon livello.

Come scegliere a chi affidarsi per vendere casa a Torino

Professionisti del settore immobiliare competenti, infatti, permettono di vendere casa a Torino con molta facilità, mantenendo comunque alto il prezzo di vendita. Negli ultimi anni, il mercato immobiliare del capoluogo piemontese è stato più volte un saliscendi di possibilità e rivalutazioni: zone più apprezzate di altre, ad oggi, vengono rivalutate in negativo mentre altre hanno visto alzare il loro valore. I costi di vendita di casa a Torino derivano, naturalmente, dall’incontro fra domanda e offerta ma non è raro trovarne alcune a veri e propri prezzi stracciati. Questa eventualità viene ad esistere soprattutto quando il proprietario dell’immobile ha deciso di intestardirsi su un determinato prezzo.

Solitamente, alcune agenzie immobiliari come Casavo utilizzano dei parametri oggettivi per aiutare chi vuole trovare il prezzo giusto per vendere casa a Torino. La valutazione, infatti, viene fatta su una base algoritmica e tiene in considerazione tutte le spese secondarie – come ad esempio quelle relative ai costi del mutuo o delle pratiche di trascrizione – e le eventuali spese di commissione dell’agenzia immobiliare. In questo modo il proprietario venditore può sapere subito quanto potrebbe guadagnare dall’affare se questo andasse in porto.

La documentazione da avere

Chi ha deciso di affidarsi a un’agenzia immobiliare per vendere casa a Torino, può velocizzare la procedura e favorire l’incontro con l’acquirente predisponendo tutta una serie di documenti. Nello specifico, la prima cosa da avere è una serie dettagliata di cartacei, come ad esempio l’atto di acquisto della casa e le visure e, eventualmente, verbali di assemblea e spese di condominio dettagliate. In secondo luogo, servono anche planimetrie aggiornate e attestato di prestazione energetica, soprattutto se la casa è particolarmente innovativa: questo potrebbe aumentare di non poco il suo valore.

In ultimo, per migliorare la possibilità di vendere casa a Torino con un buon introito, è sempre fondamentale avere una presentazione di eccellenza e una serie di fotografia e video professionali a corredo. (nota stampa).