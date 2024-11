Allo Zaccheria arriva il Crotone: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Fonte Immagine: Calciomercato.com

Il Foggia sembra aver trovato nuova linfa con l’arrivo di Luciano Zauri in panchina. Dopo un inizio di stagione complicato, i Satanelli stanno iniziando a invertire la rotta grazie a due vittorie e un pareggio nelle ultime tre partite. Decisivo, in particolare, il successo esterno contro la Turris, che ha permesso ai rossoneri di uscire momentaneamente dalla zona Playout.

Ora il Foggia si prepara ad affrontare un ostico Crotone, imbattuto da otto turni e reduce da tre vittorie consecutive, che hanno proiettato i calabresi nelle prime posizioni del Girone C di Serie C.

Ecco tutte le informazioni su Foggia-Crotone: data, orario, probabili formazioni e dove seguire il match in tv e streaming.

FOGGIA-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

* Partita: Foggia-Crotone

* Data: sabato 30 novembre 2024

* Orario: 15:00

* Canale TV: Sky Sport (252)

* Streaming: NOW, Sky Go

PROBABILI FORMAZIONI

FOGGIA (4-3-2-1): Perina, Salines, Parodi, Camigliano, Felicioli; Da Riva, Pazienza, Mazzocco; Orlando, Millico; Murano. All. Zauri.

CROTONE (4-2-3-1): D’Alterio; Guerini, Cargnelutti, Armini, Giron; Barberis, Schirò; Silva, Tumminello, Oviszach; Gomez. All. Longo.

DOVE VEDERE FOGGIA-CROTONE IN TV

Foggia-Crotone sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale 252).

FOGGIA-CROTONE IN DIRETTA STREAMING

Foggia-Crotone, in diretta streaming, sarà invece visibile sia su NOW che Sky Go.

Lo riporta Calciomercato.com