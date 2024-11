Sul Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 del Comune di Foggia sono intervenuti Nunzio Angiola, consigliere comunale a Foggia e Segretario provinciale di “Cambia” insieme ad Massimiliano Campaniello, Responsabile Politiche fiscali e bilancio dello stesso movimento civico.

“A seguito di una attenta lettura, abbiamo notato che il DUP 2025/2027 predisposto dalla maggioranza, che ci accingiamo a discutere venerdì in Consiglio Comunale presta il fianco a numerose critiche e, cosa più grave, risulta lacunoso, in quanto tralascia aspetti di importanza vitale, e non è consequenziale poiché non dà seguito agli impegni presi pubblicamente dalla Giunta. Per essere concreti e propositivi, ci limiteremo a descrivere le nostre 4 proposte emendative. Abbiamo chiesto l’inserimento di questi progetti:

Palasport di Foggia.

Progettazione del nuovo Palazzetto dello Sport (Palasport) da inserire in una vera a propria cittadella dello sport, dando finalmente dignità e diritto di cittadinanza agli sport minori a Foggia. L’obiettivo prevede l’individuazione dell’area da utilizzare e la redazione di uno specifico studio di prefattibilità e di fattibilità che analizzi tutte le possibili collocazioni, tenendo nella dovuta considerazione tutti gli aspetti determinanti per individuare la soluzione migliore per la città.

A tal riguardo, si rende necessario individuare tutte le aree urbanistiche oggi previste per ospitare questa struttura, valutando anche i criteri di raggiungibilità e comunicazione con la rete stradale presente e futura, i sistemi di trasporto urbano ed extraurbano e la capacità di parcheggio, fattori indispensabili in particolare in occasione dei grandi eventi. Successivamente, il progetto sarà inserito all’interno del Programma Opere Pubbliche, con la possibilità di candidarlo a tutte le opportunità di finanziamento utili per conseguirne l’esecuzione.

Hub per il lavoro agile ed il coworking.

La pandemia ha permesso la diffusione di forme più o meno diffuse di smart working che hanno coinvolto oltre il 77% delle aziende italiane. Tra le diverse opportunità che offre il lavoro da remoto vi è la possibilità per i tanti lavoratori meridionali, costretti a lasciare la propria terra per inseguire i propri sogni lavorativi, di fare finalmente ritorno a casa. Allo stesso tempo i territori del Sud Italia, per la migliore qualità della vita, rappresentano una destinazione particolarmente attrattiva anche per i lavoratori non meridionali che potrebbero scegliere di trasferirsi. Questo fenomeno prende il nome di “south working” ed è ciò su cui vogliamo puntare per contrastare lo spopolamento della città di Foggia, soprattutto da parte dei nostri giovani più qualificati, che potrebbero così mantenere un legame con il proprio territorio senza rinunciare ad opportunità di crescita professionale.

È nostra intenzione creare le condizioni affinché questo possa accadere. I dati ci dicono che in Italia 2 aziende su 3 sono pronte ad aprire hub di lavoro nei Comuni del Sud non solo per abbattere i costi, ma anche per accedere a figure professionali difficili da reperire. La nostra Amministrazione si impegnerà a stipulare protocolli d’intesa con le aziende italiane per mettere a disposizione gratuitamente un’area superattrezzata di coworking a tutti i lavoratori agili che decideranno di ritornare o rimanere a Foggia dopo essere stati assunti a tempo determinato o indeterminato da una delle nostre aziende partner. In questo modo, invertiremo il saldo migratorio interno, legato alla ricerca di lavoro qualificato, incentiveremo l’occupazione giovanile e femminile e garantiremo un adeguato bilanciamento vita-lavoro.

L’“Hub di lavoro agile” porterà alla riqualificazione di spazi comunali dismessi e sottoutilizzati, andando a sviluppare l’indotto a livello locale (dai servizi di manutenzione a quelli alimentari; dal commercio al dettaglio al settore dell’ospitalità) e a dare impulso allo sviluppo imprenditoriale in città e provincia. Infine, vogliamo con ambizione attivarci in prospettiva affinché i nostri spazi di coworking si trasformino nel tempo in vere e proprie sedi decentrate all’interno del nostro territorio delle aziende che sceglieranno di collaborare in questo progetto con l’Amministrazione comunale

L’obiettivo prevede l’individuazione dell’area da utilizzare e la redazione di uno specifico studio di prefattibilità e di fattibilità che analizzi tutte le possibili collocazioni, tenendo nella dovuta considerazione tutti gli aspetti determinanti per individuare la soluzione migliore per la città, senza escludere la collocazione in una borgata, preferibilmente Borgo Incoronata e Borgo Segezia.

Agenzia per la Casa

Puntare ad una migliore gestione dell’emergenza abitativa, per creare nuove opportunità abitative e per evitare morosità e conflitti sociali. Istituiremo un Agenzia per la Casa, seguendo le buone pratiche dei grandi comuni italiani. Si tratterà di un organismo che costerà pochissimo, con pochi collaboratori molto esperti, anche professionisti esterni, che dovranno implementare una serie di azioni, tra cui citiamo fungere da osservatorio sull’emergenza abitativa, raccogliendo ed elaborando dati statistici, ma anche notizie in merito ad opportunità di finanziamento. Redigerà una relazione annuale cui sarà data ampia diffusione;

programmazione e gestione del tema del sostegno agli affitti, bonus affitti in particolare;

garantire la assoluta trasparenza sul sito internet del Comune, in tutte le fasi dell’assegnazione degli alloggi di ERP;

per le giovani coppie che pur essendo in grado in prospettiva di pagare il mutuo, ma che non possono pagare la caparra o che non hanno un posto di lavoro stabile, l’agenzia farà da mediatore e garante per il pagamento del mutuo per la prima casa;

fare da garante per il pagamento dei canoni per soggetti particolarmente bisognosi, per incoraggiare l’attivazione da parte di privati di affitti a canone calmierato e alleggerire la pressione sulle graduatorie di ERP;

attivazione nuove risorse, rivolgendoci a istituzioni finanziarie come CDP e BEI per realizzare nuovi progetti di edilizia residenziale, il social housing ed efficientamento energetico; intendiamo realizzare anche alloggi di piccole dimensioni da destinare a giovani coppie e persone sole, dedicando ad esse una apposita graduatoria;

iniziative volte a mettere in contatto e ad agevolare accordi tra chi offre e di chiede appartamenti da destinare ad abitazione;

iniziative volte a gestire affitti ed eventualmente acquisti, anche con l’obiettivo di una più equa e uniforme diffusione delle abitazioni che devono dare una risposta all’emergenza abitativa.

Dovrà anche essere istituita una cabina di regia, presieduta dal Sindaco e dall’assessore al ramo, col compito di assicurare e ripristinare la piena legalità nella gestione delle abitazioni, collaborando agli sgomberi, in collaborazione con prefettura e forze dell’ordine.

Realizzazione pronto soccorso veterinario H24, eventualmente attivando un project financing

Il pronto soccorso veterinario h24 riveste un’importanza cruciale sia per la salute degli animali che per la serenità dei loro proprietari.

In primo luogo, proprio come gli esseri umani, anche gli animali possono trovarsi in situazioni di emergenza impreviste che richiedono interventi immediati. Avvelenamenti, traumi, difficoltà respiratorie, parti complicati o crisi epilettiche sono solo alcuni esempi di situazioni che possono mettere a rischio la vita dell’animale. In questi casi, il fattore tempo è determinante: avere accesso a un servizio di pronto soccorso veterinario operativo 24 ore su 24 può fare la differenza tra la vita e la morte.

Inoltre, il pronto soccorso h24 offre un supporto fondamentale nei momenti di maggiore ansia per i proprietari, assicurando la possibilità di ricevere aiuto in qualsiasi momento, anche durante la notte, nei fine settimana o nei giorni festivi. Ciò riduce l’angoscia e il senso di impotenza che spesso accompagnano le emergenze, fornendo un punto di riferimento affidabile e competente.

La disponibilità di un pronto soccorso veterinario h24 contribuisce anche a migliorare il benessere generale degli animali, grazie alla possibilità di diagnosi e trattamenti tempestivi. Questo non solo aumenta le probabilità di guarigione, ma previene anche complicazioni gravi che potrebbero derivare da interventi tardivi.

Infine, un servizio continuo è particolarmente importante in contesti urbani o in aree come la nostra con una popolazione animale numerosa, dove le emergenze sono più frequenti. È anche un segno di attenzione verso i diritti degli animali e una dimostrazione di sensibilità collettiva nei loro confronti.