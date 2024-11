Audace Cerignola, vittoria con la Cavese a caro prezzo

Cerignola – La preziosa vittoria conquistata dall’Audace Cerignola contro la Cavese, nel match giocato al “Monterisi”, ha permesso ai gialloblù di rimanere in scia del Benevento in classifica, ma ha lasciato in eredità un quadro infortuni sempre più preoccupante per mister Giuseppe Raffaele. Il tecnico ofantino ha dovuto fare i conti con un nuovo problema muscolare per Luca Martinelli, costretto ad abbandonare il campo al 37′ del primo tempo. Il difensore, considerato uno dei pilastri della retroguardia del Cerignola, ha accusato un risentimento muscolare che lo ha spinto a chiedere il cambio. Le sue condizioni saranno valutate nella giornata odierna, con lo staff medico che si appresta a esaminare l’entità dell’infortunio alla ripresa degli allenamenti.

L’assenza di Martinelli si aggiunge a quella di Alessandro Ligi, anch’egli fermo ai box per problemi fisici. Il centrale, altro elemento cardine della difesa gialloblù, non ha ancora recuperato del tutto e rischia di allungare i tempi di rientro. A offrire un minimo di sollievo a mister Raffaele potrebbe essere il ritorno di Lorenzo Gonnelli, che ha scontato il turno di squalifica. Tuttavia, anche l’ex Livorno non è al massimo della condizione e potrebbe non essere in grado di fornire il consueto contributo. Sul fronte degli altri infortunati, rimane fuori dai giochi il lungodegente Luigi Cuppone, mentre Jallow e Bianchini, nonostante abbiano giocato contro la Cavese, sono ancora alle prese con problemi muscolari che ne limitano l’efficienza.

Con la difesa ridotta ai minimi termini, Raffaele dovrà studiare soluzioni alternative per il prossimo impegno, in attesa di novità dal reparto medico. La situazione infortuni rappresenta un’insidia ulteriore in una stagione finora positiva, ma densa di difficoltà per il Cerignola, che vuole continuare a recitare un ruolo di primo piano nel campionato. La vittoria contro la Cavese ha confermato il carattere della squadra, capace di lottare nonostante le difficoltà. Tuttavia, per restare competitivi nella corsa al vertice, i gialloblù dovranno sperare in un pronto recupero dei loro pilastri difensivi, evitando ulteriori contrattempi fisici. La prossima settimana sarà cruciale per capire se Martinelli e Ligi potranno tornare a disposizione, mentre il tecnico spera di sfruttare al meglio le risorse a disposizione, consapevole che la stagione si deciderà anche nella gestione delle emergenze.

Lo riporta calciobenevento.it