FOGGIA – È un giovane di 18 anni, compiuti da poco, la vittima di un incidente stradale avvenuto alla periferia di Foggia.

Il giovane – stando alle prime informazioni raccolte – viaggiava in sella ad una moto che per cause in corso di accertamento è uscita di strada.

Il giovane è morto sul colpo. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale per i rilievi del sinistro.

Lo riporta l’agenzia Ansa.