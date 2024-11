Foggia, polemiche sui concorsi comunali

Foggia – Alla vigilia della scadenza per la presentazione delle domande, il consigliere comunale indipendente di opposizione Luigi Fusco ha sollevato un acceso dibattito sui concorsi indetti dal Comune di Foggia, chiedendone l’annullamento. Fusco ha espresso profonde preoccupazioni sulle modalità operative e sulle tempistiche del bando, denunciando diverse criticità che, a suo avviso, metterebbero a rischio la trasparenza e l’equità del processo selettivo. Il consigliere ha definito inaccettabili le tempistiche ridotte per la presentazione delle domande, sostenendo che non consentano ai cittadini di partecipare in condizioni di parità.

“La tempistica ridotta e l’assenza di alcune garanzie fondamentali rischiano di compromettere la trasparenza e la credibilità dell’intero processo selettivo”, ha dichiarato Fusco. Ulteriore motivo di preoccupazione è l’assenza di una banca dati dei quesiti per la prova scritta. “Questo può dare adito a sospetti di favoritismi – avverte – a danno del merito”. Il concorso prevede un’unica prova scritta digitalizzata per tutti i profili, composta da quesiti di lingua inglese, informatica, materie professionali e capacità psico-attitudinali. Per i candidati al ruolo di agente di polizia locale, è richiesta anche una prova fisica. Fusco ha sottolineato la necessità di chiarezza: “La prova fisica è importantissima, ma non vengono descritti modalità e tempi”.

Per quanto riguarda la correzione della prova scritta, che sarà effettuata in forma anonima con criteri automatizzati, Fusco si è detto critico verso il sistema di penalizzazione per le risposte errate (-0,10 punti), ritenendo che potrebbe scoraggiare i candidati dal rispondere a quesiti incerti. Ha inoltre contestato l’assenza di prove orali, che a suo avviso sarebbero cruciali per valutare competenze interpersonali e capacità pratiche. Per queste ragioni, Fusco ha richiesto formalmente l’annullamento della procedura concorsuale, auspicando che la tassa di partecipazione già versata dai candidati venga considerata valida per un eventuale nuovo bando.

Il consigliere ha avanzato una serie di proposte per garantire maggiore trasparenza nei futuri bandi, tra cui:

un periodo minimo di 30-45 giorni per la presentazione delle domande;

la pubblicazione di una banca dati dei quesiti per favorire una preparazione equa;

l’introduzione di prove orali e pratiche;

modalità d’iscrizione più inclusive, con supporto per chi non dispone di strumenti digitali.

Fusco ha concluso sottolineando la necessità di una maggiore attenzione alle esigenze della comunità: “Da parte della Giunta c’è stata una evidente mancanza di pianificazione e una sottovalutazione delle esigenze della comunità. Questo approccio danneggia non solo i candidati esclusi, ma anche l’immagine stessa del Comune di Foggia”. La vicenda, ora al centro del dibattito politico locale, solleva interrogativi sull’efficacia e sull’equità dei concorsi pubblici, evidenziando la necessità di un confronto trasparente tra amministrazione e cittadinanza.