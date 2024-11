Gruppo FdI Comune Foggia: “Torrente Cervaro, il Comune si attivi per la pulizia del letto del corso d’acqua se non vuole tragedie annunciate”

“Di recente il Consiglio comunale del Comune di Foggia, in seduta monotematica, ha affrontato il tema della crisi idrica insieme agli enti e agli stakeholders dell’acqua del nostro territorio. Dai cittadini, però, ci arriva prepotente una nuova emergenza idrogeologica, quella del torrente Cervaro”. Lo affermano i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Concetta Soragnese, Claudio Amorese e Maurizio Accettulli.

“Il Comitato dell’Incoronata – spiega la vicepresidente del Consiglio, Concetta Soragnese, responsabile del Dipartimento delle Politiche Europee di Fratelli d’Italia di Capitanata – ha inviato segnalazioni agli enti preposti, ed anche al Comune di Foggia, per la condizione del letto del corso d’acqua completamente coperto da arbusti e vegetazione varia che non ha natura ripariale. Il letto del torrente ha perso la sua integrità ecologica e presenta un evidente restringimento. Negli ultimi anni caratterizzati dai cambiamenti climatici e da una pesante siccità sono cresciuti alberi, siepi, c’è una folta vegetazione ed esiste il serio pericolo di esondazioni rovinose, se dovessero esserci delle precipitazioni abbondanti e inattese, come le famigerate bombe d’acqua.

Con il canale così ostruito potrebbero esserci facilmente delle tragedie annunciate. Il pericolo è particolarmente visibile nella parte del fiume Cervaro che attraversa il Bosco dell’Incoronata, in prossimità del Borgo, più precisamente in corrispondenza del ponte sulla SS16, come evidenziato dal comitato civico. Delle violente precipitazioni potrebbero creare danni sia ai residenti della borgata sia alle attività presenti nella zona industriale dell’Incoronata e ai terreni agricoli presenti in zona”, conclude Soragnese.

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia pone dei quesiti all’Amministrazione Episcopo: “È opportuno chiedere al Comune di Foggia se si stia muovendo e se stia sollecitando chi di dovere sulla questione Cervaro, anche alla luce degli importanti finanziamenti erogati dalla Regione Puglia per la manutenzione dei fiumi, dei torrenti e dei canali pugliesi. È di un mese fa il bando della Regione Puglia che assegna 44 milioni di euro per la pulizia dei corsi d’acqua. Il Comune di Foggia, con un territorio così largamente a rischio idrogeologico, non può perdere questa occasione”, concludono Soragnese, Amorese e Accettulli.