L’avvocato Roberto de Rossi, noto professionista della provincia di Foggia, ha recentemente ricevuto un importante riconoscimento che conferma ancora una volta il suo profondo valore umano e professionale. De Rossi è stato infatti eletto membro del Collegio dei Probiviri di Confindustria Foggia, l’associazione che rappresenta gli imprenditori del territorio foggiano.

L’elezione, avvenuta nel corso di una recente assemblea di Confindustria Foggia, testimonia la stima e la fiducia che il mondo imprenditoriale locale ripone nell’avv. de Rossi, figura di riferimento per il suo equilibrio, le sue competenze giuridiche e le sue qualità morali.

A sottolineare l’importanza di questo incarico, sono arrivate anche le congratulazioni del Sindaco di Foggia, Lidya Colangelo, che ha espresso la sua soddisfazione per il prestigioso risultato raggiunto da un cittadino che, nel corso della sua carriera, si è distinto per la professionalità e l’impegno.

“All’avvocato e amico Roberto de Rossi – ha dichiarato il Sindaco Colangelo – desidero rivolgere, a nome mio personale e di tutta l’Amministrazione Comunale, i più sentiti rallegramenti per questa nuova e significativa tappa della sua carriera. La sua elezione nel Collegio dei Probiviri di Confindustria Foggia è il giusto riconoscimento di una vita professionale condotta con passione, dedizione e integrità. Sono certa che, anche in questo ruolo, saprà offrire il suo contributo prezioso e qualificato, mettendo al servizio dell’associazione la sua esperienza consolidata e il suo profondo senso di responsabilità”.

Il Collegio dei Probiviri riveste un ruolo cruciale all’interno di Confindustria, poiché è l’organo deputato a dirimere eventuali controversie interne e a garantire il rispetto delle norme statutarie e deontologiche. Si tratta, dunque, di un incarico che richiede grande competenza, equilibrio e capacità di mediazione, tutte qualità che l’avv. de Rossi ha saputo dimostrare in tanti anni di attività.

La comunità foggiana accoglie con orgoglio questa nomina, che contribuisce a valorizzare il talento e le eccellenze del territorio. L’avv. Roberto de Rossi, già noto per il suo impegno al fianco di imprese e istituzioni, rappresenta un esempio positivo di come competenza e umanità possano fare la differenza anche in ambiti complessi e strategici come quello imprenditoriale.

L’Amministrazione Comunale e i cittadini di Foggia vedono in questo successo non solo un motivo di orgoglio, ma anche una conferma delle potenzialità di una provincia che sa esprimere figure di alto profilo, capaci di contribuire attivamente alla crescita economica e sociale del territorio.

Con questa elezione, l’avv. de Rossi si appresta a intraprendere una nuova sfida, consapevole della responsabilità e delle aspettative che il ruolo comporta. La sua capacità di ascolto e il suo approccio equilibrato saranno, senza dubbio, un valore aggiunto per il Collegio dei Probiviri e per l’intera comunità imprenditoriale di Confindustria Foggia.