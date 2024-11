MANFREDONIA (FOGGIA) – Diciotto mesi per eliminare i ghetti dei braccianti migranti. Ma senza l’obbligo di sostituirli con “campi container”.

È quanto stabilito ieri nell’incontro a Roma tra i sindaci del Foggiano e i responsabili del Dipartimento per la coesione territoriale e per il Sud, sui fondi previsti dal Pnrr per superare i cosiddetti “insediamenti” informali.

Tempi stretti, dunque, nessuna proroga rispetto al 30 giugno 2026, e quindi i Comuni dovranno rimodulare i propri progetti, in stretta collaborazione con la Regione Puglia che ha assicurato il proprio sostegno anche economico.

Sembra riannodarsi così un rapporto costruttivo dopo settimane di contrasti che avevano portato i sindaci dei nove comuni del Foggiano che sui propri territori ospitano la maggior parte dei ghetti a esprimere «profonda delusione e preoccupazione» per come il Governo intendeva procedere.

Il Pnrr ha destinato 200 milioni di euro a 29 Comuni in 8 Regioni (3 al Nord, 4 al Centro, 22 al Sud) e di questi ben 114 erano destinati proprio alla provincia di Foggia, tristemente famosa per luoghi come “Borgo Mezzanone”, il “Gran ghetto di Torretta Antonacci”, “Borgo Tre Titoli”, dove vivono circa 8mila braccianti immigrati.

La scelta di destinare più del 50% delle risorse è giustificata dal fatto che nella provincia vive il 90% degli immigrati beneficiari della misura.

Questa prevede il recupero di «soluzioni alloggiative, di trasporto, di assistenza sanitaria e d’istruzione, dignitose per i lavoratori del settore agricolo».

Dunque non solo case vere, ma progetti di integrazione e inclusione.

Così i Comuni si sono dati da fare, hanno realizzato progetti e li hanno inviati a Roma per il finanziamento.

Ma tutto si è bloccato per un anno e mezzo. «È seguito il nulla», denunciano i sindaci. Fino al 4 giugno quando il Governo ha nominato un commissario straordinario (l’ex prefetto di Latina, Maurizio Falco), già previsto da marzo, proprio per accelerare i tempi.

Ma le prime indicazioni non sono piaciute ai sindaci.

Così i primi cittadini di Foggia, Manfredonia, San Severo, Cerignola, San Marco in Lamis, Lesina, Poggio Imperiale, Carpino e Carapelle, hanno inviato una lettera al commissario denunciando che «il lavoro svolto dai Comuni per la strutturazione dei Piani di azione locale (Pal), redatti in conformità alle Linee Guida ministeriali, sembra essere vanificato dalle nuove direttive.

Queste ultime, pur mirate a velocizzare la realizzazione delle soluzioni abitative, non affrontano adeguatamente il tema centrale dell’integrazione dei migranti».

E qui era arrivata l’accusa più grave.

