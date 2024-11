MANFREDONIA (FOGGIA) – Continuano le segnalazioni di pericolosi attraversamenti stradali di cinghiali nella provincia di Foggia.

L’ultima segnalazione arriva da un cittadino di Zapponeta sulla strada per Manfredonia.

“Sto pensando che prima o poi ci scapperà il morto su questa strada (Manfredonia- Zapponeta).

Ho scansato un cinghiale quasi grande come la mia macchina (non voglio esagerare sarà stato 300 – 400 kg).

“Non so come ho fatto ma per fortuna sono qui a raccontarlo”, spiega

L’episodio si è verificato ieri verso le 20 e 25, un po’ prima dell’Oasi Lago Salso direzione Zapponeta.

“Fate attenzione e voi amministratori fate qualcosa …”, conclude