MATTINATA (FOGGIA) – Il progetto è stato finanziato attraverso il Programma Operativo Complementare PON e POC “Legalità” 2014-2020 per interventi di sorveglianza tecnologica rientra nelle azioni concrete frutto della adesione al Patto per l’attuazione della Sicurezza Urbana (una delle primissime azioni di questa Amministrazione).

Il finanziamento ottenuto di 100.000 euro per il nuovo sistema di videosorveglianza (con telecamere installate in posizioni strategiche) ci sta già permettendo di aumentare il livello di sicurezza percepita in maniera sensibile e concreta.

L’iniziativa, coordinata e promossa col Ministero dell’Interno, intende rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità. 🎥📼

Il nuovo sistema di videosorveglianza sarà utile al lavoro quotidiano della Polizia Locale per la:

✓ prevenzione e contrasto dei fenomeni di raggiro e furto ad anziani e persone deboli;

✓ promozione del rispetto del decoro urbano;

✓ controllo di aree sensibili;

✓ controllo degli accessi ad aree di importante interesse turistico.

Un altro grande, grandissimo risultato, per la nostra Comunità.