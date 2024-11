RODI GARGANICO (FOGGIA) – “Ieri mattina abbiamo tagliato il nastro della sala che ospita il nuovo tavolo radiologico al piano terra della sede di Rodi Garganico del Distretto socio-sanitario.

È un’apparecchiatura a basse radiazioni, che lavora anche in telemedicina e si aggiunge ai tomografi di ultima generazione per lo screening mammografico, che serviranno a potenziare un “Percorso Donna” in cui si integra un ecografo a disposizione di un’equipe multidisciplinare in cui opera anche una senologa dedicata, come ha spiegato il direttore generale dell’asl.foggia, Antonio Nigri.

Dopo aver visitato insieme al sindaco Carmine D’Anelli il cantiere della Casa di Comunità, il personale sanitario ci ha orgogliosamente raccontato la crescita del numero di persone che, in un territorio difficile come il nord Gargano, hanno beneficiato dell’assistenza sanitaria a domicilio.

Le persone e le tecnologie stanno cambiando la #sanità, rendendola più equa e moderna: più vicina, più inclusiva, più innovativa”.

lo riporta Raffaele Piemontese Vicepresidente della Regione Puglia e Assessore alla Sanità, Benessere animale e Sport per tutti.