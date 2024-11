LATIANO (BRINDISI) – Tragico incidente nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 26 novembre, sulla circonvallazione di Latiano, prolungamento di via Salento, alle porte del centro abitato, la strada che porta a Muro Tenente.

La vittima si chiamava Mattia Leone, è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Un 15enne ha perso il controllo della moto che stava conducendo finendo contro un palo della pubblica illuminazione.

Il ragazzino è stato sbalzato sull’asfalto perdendo conoscenza.

Sul posto è stata inviata un’ambulanza del 118 i cui sanitari hanno praticato sul posto le manovre di rianimazione e poi lo hanno portato in ospedale in codice rosso, purtroppo il suo cuore ha cessato di battere poco dopo l’arrivo in Pronto soccorso.

Sul posto per la ricostruzione della dinamica si sono recati gli agenti della Polizia locale di Latiano, i carabinieri per la gestione della viabilità. Nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Da quanto si apprende il ragazzino indossava il casco, l’incidente si è verificato attorno alle 17.

Lo riport brindisireport.it