A Casalvecchio di Puglia un’edizione speciale della rievocazione storica “Sulle Orme di Skanderbeg”

CASALVECCHIO DI PUGLIA (FG) – Domenica 30 novembre il piccolo borgo Arbëresh di Capitanata si prepara a vivere un nuovo viaggio nel tempo. Torna infatti “Sulle Orme di Skanderbeg”, la rievocazione storica che, dopo il successo delle tre edizioni precedenti, accompagnerà residenti e visitatori alla scoperta delle radici più antiche della comunità, legate all’arrivo in Italia dei seguaci dell’eroe albanese Giorgio Castriota Skanderbeg.

L’evento, sostenuto da Regione Puglia – Puglia Culture nell’ambito del progetto “Tracce di Vëllazeria”, rappresenta un appuntamento identitario per Casalvecchio di Puglia, che da anni investe nella valorizzazione della propria storia e della propria eredità culturale.

Il programma della giornata

La manifestazione prenderà il via alle ore 10, presso la Bibiotëkatundit in corso Skanderbeg, con l’incontro di approfondimento storico “Skanderbeg nel Sud Italia e le origini di Casalvecchio”.

Dopo i saluti del sindaco Noè Andreano e del direttore artistico Michele Amendolagine, interverranno:

Antonello D’Arcangelo , docente e presidente del “Qendra e Studimeve të Traditave Arbëreshe ‘S.k.a.n.d.ë.r.’”;

, docente e presidente del “Qendra e Studimeve të Traditave Arbëreshe ‘S.k.a.n.d.ë.r.’”; Prof. Michele Boccamazzo , già dirigente scolastico ed ex sindaco del paese;

, già dirigente scolastico ed ex sindaco del paese; Nicola Vergine, autore del volume “Aragonesi, Albanesi e Giorgio Castriota Skanderbeg”.

A moderare l’incontro sarà il giornalista, ricercatore e scrittore Loris Castriota Skanderbegh.

La fiera-mercato del XV secolo

Dalle ore 11, in piazza Libertà, sarà ufficialmente inaugurata la fiera-mercato del XV secolo, con la partecipazione di gruppi di rievocazione storica, artigiani, dimostrazioni di antichi mestieri, giocolieri, acrobati, musica d’epoca e giochi tradizionali. Un vero tuffo nel passato, studiato per ricostruire l’atmosfera delle comunità Arbëresh insediate in Capitanata.

Il banchetto medievale

Il viaggio nel tempo si concluderà alle 13.30 con un banchetto medievale, previsto in piazza Vecchio Municipio (o in sede al chiuso in caso di maltempo). I piatti saranno preparati seguendo antichi trattati gastronomici, accompagnati da spettacoli e performance artistiche provenienti da diverse regioni italiane.

La partecipazione è su prenotazione, con posti limitati (WhatsApp: 340 662 2641).

Un borgo che cresce grazie alla cultura

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Noè Andreano e dall’intera amministrazione comunale, che da dieci anni puntano sulla cultura come motore di crescita, rigenerazione e attrattività. Un impegno che continua a dare frutti: Casalvecchio di Puglia, con il suo patrimonio immateriale e la sua storia millenaria, si conferma una meta capace di affascinare e coinvolgere sempre più visitatori.

Domenica il borgo Arbëresh aprirà ancora una volta il suo scrigno di tradizioni per condividerlo con chi sceglierà di raggiungerlo, riscoprendo un’identità che unisce passato e presente.