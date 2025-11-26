ASL Foggia: avviata la distribuzione dei buoni pasto elettronici per tutto il personale

Foggia, 26 novembre 2025 – L’ASL Foggia ha avviato la distribuzione dei buoni pasto elettronici per gli anni 2024 e 2025, destinati a tutto il personale dipendente. Ogni lavoratore riceverà una card elettronica con microchip, utilizzabile presso una rete di supermercati convenzionati con il fornitore Pellegrini Spa, presente in tutta la Puglia.

Accordo sindacale e benessere dei lavoratori

Il riconoscimento dei buoni pasto rappresenta un passo importante per il benessere dei dipendenti ed è pienamente in linea con l’accordo sindacale sul Regolamento aziendale per l’accesso e la fruizione del servizio, firmato il 18 dicembre 2024.

Secondo l’intesa raggiunta, i buoni pasto in formato elettronico sostituiscono il servizio mensa e sono riconosciuti ai dipendenti che attestano una presenza in servizio superiore alle sei ore tramite timbratura. L’acquisto delle card, per un valore complessivo di 7.141.764 euro, è stato realizzato attraverso l’adesione all’accordo quadro Consip “Buoni Pasto 11”, garantendo così uno strumento facilmente utilizzabile e tracciabile per tutto il personale.

Destinatari dei buoni pasto

I buoni pasto saranno riconosciuti a:

Personale ASL Foggia con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale, delle aree contrattuali del comparto e della dirigenza;

Personale di altre pubbliche amministrazioni in comando presso ASL Foggia;

Medici in formazione specialistica;

Personale universitario convenzionato.

Modalità di utilizzo

Il valore nominale di ciascun buono pasto è di 6,60 euro, di cui 5,28 euro a carico dell’ASL Foggia. Non è possibile accumulare più di un buono al giorno, né cederlo o monetizzarlo. La card sarà attivabile nei prossimi giorni e potrà essere utilizzata negli ipermercati convenzionati Pellegrini in tutta la regione.

Ogni dipendente potrà registrare la card sull’App Pellegrini o sul sito welfarepellegrini.it, inserendo il codice di 16 cifre riportato sulla card, dopo aver ricevuto il link di conferma via e-mail.

Investire sul benessere dei lavoratori

«Ringraziamo i rappresentanti sindacali per il confronto costruttivo e la collaborazione dimostrata», ha dichiarato Salvatore D’Agostino, Direttore Area Gestione Risorse Umane ASL Foggia. «Il riconoscimento dei buoni pasto non è solo un adempimento amministrativo, ma un gesto concreto di attenzione e rispetto verso il personale, che ogni giorno garantisce il diritto alla salute dei cittadini».

D’Agostino ha sottolineato come questa iniziativa rappresenti un segnale tangibile della volontà dell’Azienda di investire sul benessere dei lavoratori, valorizzando professionalità, competenza e dedizione all’interno dei reparti, dei servizi territoriali e degli uffici.