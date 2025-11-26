Caltanissetta: diciotto cuccioli abbandonati salvati dai Carabinieri

Un gesto di attenzione e la pronta reazione dei carabinieri hanno permesso di salvare diciotto cuccioli di cane abbandonati lungo una strada provinciale del Nisseno. Un automobilista, notando un veicolo fermo e un uomo intento a scaricare alcuni cartoni, si è avvicinato scoprendo che contenevano cuccioli di cane. Dopo aver tentato di fermare l’uomo, ha annotato il numero di targa e contattato un attivista animalista, che ha immediatamente allertato la centrale operativa dei carabinieri di Caltanissetta.

Grazie alla segnalazione, i carabinieri hanno avviato le verifiche e in poche ore sono riusciti a individuare l’abitazione del sospettato. I diciotto cuccioli, fortunatamente in buone condizioni di salute ma bisognosi di cure, sono stati presi in custodia dai militari e successivamente affidati a un’associazione di volontariato del territorio, che si sta occupando di assistenza, cure veterinarie e preparazione per eventuali adozioni.

L’intervento ha suscitato grande attenzione anche sui social, contribuendo a sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’abbandono degli animali. I carabinieri stanno ora completando gli accertamenti per verificare eventuali responsabilità penali dell’uomo coinvolto.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.