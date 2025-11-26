Crisi del mobile imbottito nel Materano, Cupparo: "Urgente ricostituire il Comitato di Distretto"

Per far fronte alla crisi del settore del mobile imbottito nel Materano, l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Francesco Cupparo, sottolinea la necessità di ricostituire il Comitato di Distretto, il cui ultimo decreto di nomina risale al 21 ottobre 2013. Secondo la legge regionale 1/2001, la durata in carica dell’organismo è di tre anni, rendendo urgente l’avvio delle procedure per il rinnovo.

Cupparo evidenzia come, fino a oggi, siano stati attivati ammortizzatori sociali per 267 lavoratori degli stabilimenti di Matera e per circa 1.700 dipendenti lucani e pugliesi delle aziende Natuzzi di Santeramo in Colle, Laterza e Altamura.

L’assessore sottolinea inoltre che la ripresa produttiva del distretto è fortemente condizionata dai dazi negli Stati Uniti, principale mercato di esportazione. Per questo motivo, è necessario monitorare le aziende del distretto e il numero degli addetti, come base per azioni di riqualificazione del personale e investimenti finalizzati alla riconversione e al rilancio produttivo.

La Regione Basilicata, secondo Cupparo, intensificherà il confronto con i ministeri competenti, in particolare Mimit e Ministero degli Esteri, e con la Regione Puglia, coinvolgendo associazioni imprenditoriali e sindacati. L’obiettivo è tutelare un comparto considerato strategico per il made in Basilicata e per il made in Italy, attraverso misure concrete di sostegno e rilancio.

Lo riporta ansa.it.