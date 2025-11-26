Dagli Stati Uniti ai Monti Dauni: Colescott Rubin in residenza e performance a Roseto Valfortore

ROSETO VALFORTORE (FG) – La residenza artistica internazionale di Asteria Guest & Artist House, progetto vincitore del bando Luoghi Comuni della Regione Puglia e curato da Asteria Space, chiude novembre con un doppio evento imperdibile: il musicista e performer statunitense Colescott Rubin sarà protagonista di due performance a Roseto Valfortore il 28 e il 30 novembre.

Queste esibizioni concludono un mese di residenze internazionali, iniziato con la cantautrice e polistrumentista Julie DiOrio, proveniente da Boston, che dal 17 al 24 novembre ha sviluppato un lavoro concentrato sull’essenzialità acustica, offrendo il 22 novembre una rara performance solista tra brani originali, cover e racconti sul suo percorso creativo.

Colescott Rubin: musica, acrobazie e narrazione scenica

Dal 24 novembre, Colescott Rubin è in residenza a Roseto Valfortore. Artista poliedrico – bassista, tubista, cantante e compositore – Rubin ha collaborato con artisti del calibro di Esperanza Spalding, John Legend, Patrice Rushen e Catherine Russell, apparendo anche su American Idol 2024.

Cresciuto a Boston in una famiglia di musicisti, Rubin continua la tradizione swing e creola del suo bisnonno, che suonava con Louis Armstrong. Diplomato al Berklee College of Music, dove oggi insegna, Rubin unisce musica, movimento, teatro fisico e ironia scenica, spesso includendo giocoleria, acrobazie e perfino il monociclo mentre suona il basso.

Durante la residenza a Roseto, Rubin ha esplorato la relazione tra corpo, suono e narrazione scenica, un percorso che il pubblico potrà vivere nei due eventi conclusivi.

Gli appuntamenti finali

Il 28 novembre alle 19, presso l’ex Chiesa di San Rocco, Rubin presenterà una performance speciale tra brani swing jazz originali e classici, arricchita dalle sue celebri improvvisazioni sceniche. Il 30 novembre dalle 18, in occasione dell’inaugurazione del Magico Mondo degli Elfi e delle Fate in Largo Donatelli, Rubin tornerà a esibirsi con uno spettacolo aperto a famiglie e visitatori, unendo musica, teatro e fantasia in un’atmosfera perfettamente in sintonia con l’evento natalizio.

Un dialogo artistico internazionale sui Monti Dauni

Le residenze di Julie DiOrio e Colescott Rubin confermano l’impegno di Asteria Guest & Artist House nella costruzione di un luogo dedicato allo scambio culturale, alla sperimentazione e al dialogo tra artisti internazionali e comunità locale.

Il doppio appuntamento del 28 e 30 novembre chiude un mese ricco di creatività, performance e nuove connessioni artistiche, consolidando Roseto Valfortore come meta di residenze e innovazione culturale sui Monti Dauni.