Foggia in lacrime per Paky, il bimbo di 8 anni scomparso prematuramente

Foggia si stringe attorno alla famiglia del piccolo Paky, il bambino di soli otto anni scomparso martedì 25 novembre a causa di una malattia che non gli ha lasciato scampo. Una notizia che ha attraversato la città come un fulmine improvviso, lasciando sgomento, dolore e un profondo senso di vuoto in quanti lo conoscevano.

Ci sono pagine di cronaca che si vorrebbe non scrivere mai. Storie che feriscono l’anima di un’intera comunità, che entrano nelle case in punta di piedi e poi restano, incidendo un segno indelebile. La morte di Paky è una di queste: una perdita che supera confini, appartenenze e ruoli, arrivando dritta al cuore della città.

A ricordarlo, con parole cariche di emozione, sono state in queste ore le maestre della scuola dell’infanzia e della primaria dell’Istituto comprensivo “V. Da Feltre – N. Zingarelli”, dove il bambino frequentava.

Un messaggio che tratteggia il ritratto di un piccolo combattente, vivace, tenace, caparbio, capace di lasciare il segno anche nella sua giovane età: “Ciao, piccolo Re! Caro Paki, sappiamo tutti che le regole non erano proprio il tuo forte. Eri un bambino che non doveva mai perdere, né al gioco né, soprattutto, nelle discussioni! Ricorderemo la tua incredibile tenacia, la foga con cui difendevi la tua ragione e quella determinazione assoluta che ci faceva sudare sette camicie. Eri un piccolo, grande combattente, sempre pronto a ribaltare il tavolo pur di non arrenderti. Eri un leader nato, anche se un po’ testardo. Ci hai insegnato a non dare nulla per scontato e ad affrontare ogni giornata con la tua stessa indomita energia. Vola in pace, campione. Speriamo che ora tu possa finalmente trovare un gioco dove si possa davvero vincere sempre. Un abbraccio forte e un sorriso”.

Parole che raccontano più di mille descrizioni: il carattere forte, la vitalità, la forza d’animo di un bambino che ha affrontato la vita — e la malattia — con una determinazione che solo i piccoli grandi guerrieri possiedono.

Anche società sportive, associazioni e gruppi cittadini hanno voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia, inondando i social di messaggi di affetto e cordoglio. Una testimonianza concreta di come Paky, nella sua breve ma intensa vita, sia riuscito a lasciare un segno profondo.

Oggi Foggia piange il suo piccolo campione, stringendosi attorno ai genitori, ai compagni di scuola, agli insegnanti e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. In un dolore che accomuna e rende più unita l’intera città.

