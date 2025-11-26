Edizione n° 5897

BALLON D'ESSAI

ISOLA 9 // Manfredonia, certificata la bonifica dell’Isola 9 dell’ex Enichem: “pulito il suolo, non la falda”
26 Novembre 2025 - ore  10:47

CALEMBOUR

TRUFFA // Maxi–truffa sui bonus edilizi: 14 misure cautelari tra Avellino e Napoli
26 Novembre 2025 - ore  09:54

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia in lutto per la scomparsa del piccolo Paky: il cordoglio del Comune

PAKY Foggia in lutto per la scomparsa del piccolo Paky: il cordoglio del Comune

In questo momento di profondo lutto, Foggia si unisce in un abbraccio ideale alla famiglia di Paky

Foggia in lutto per la scomparsa del piccolo Paky: il cordoglio del Comune

Foggia in lutto per la scomparsa del piccolo Paky: il cordoglio del Comune

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Novembre 2025
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – La città di Foggia si stringe attorno al dolore per la scomparsa del piccolo Paky, un evento tragico che ha profondamente scosso l’intera comunità.

Il Comune, attraverso una nota ufficiale, ha espresso la propria vicinanza ai familiari, ricordando il contributo prezioso che il giovane aveva offerto nel corso degli anni. Paky, infatti, era stato testimonial nelle scuole delle iniziative promosse da Avis, impegnandosi con entusiasmo nel diffondere tra bambini e ragazzi il valore della donazione e della solidarietà. Un gesto di grande generosità che oggi assume un significato ancora più intenso e che rimarrà impresso nella memoria della città.

«La sua testimonianza – si legge nella nota – continuerà a vivere nelle coscienze di quanti hanno avuto modo di incontrarlo e di apprezzarne il cuore grande e il sorriso capace di illuminare ogni ambiente». In questo momento di profondo lutto, Foggia si unisce in un abbraccio ideale alla famiglia di Paky, condividendone il dolore e ricordando il suo esempio come un’eredità preziosa per tutta la comunità.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Il bordello è l'unica istituzione italiana dove la competenza è premiata e il merito riconosciuto.” Indro Montanelli

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO