Foggia in lutto per la scomparsa del piccolo Paky: il cordoglio del Comune

FOGGIA – La città di Foggia si stringe attorno al dolore per la scomparsa del piccolo Paky, un evento tragico che ha profondamente scosso l’intera comunità.

Il Comune, attraverso una nota ufficiale, ha espresso la propria vicinanza ai familiari, ricordando il contributo prezioso che il giovane aveva offerto nel corso degli anni. Paky, infatti, era stato testimonial nelle scuole delle iniziative promosse da Avis, impegnandosi con entusiasmo nel diffondere tra bambini e ragazzi il valore della donazione e della solidarietà. Un gesto di grande generosità che oggi assume un significato ancora più intenso e che rimarrà impresso nella memoria della città.

«La sua testimonianza – si legge nella nota – continuerà a vivere nelle coscienze di quanti hanno avuto modo di incontrarlo e di apprezzarne il cuore grande e il sorriso capace di illuminare ogni ambiente». In questo momento di profondo lutto, Foggia si unisce in un abbraccio ideale alla famiglia di Paky, condividendone il dolore e ricordando il suo esempio come un’eredità preziosa per tutta la comunità.