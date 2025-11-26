La terza sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da 4 residenti tra San Severo, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo e San Nicandro Garganico, confermando il rigetto dell’istanza con cui chiedevano di essere estromessi dal procedimento esecutivo relativo all’ordine di demolizione di un immobile abusivo.

La vicenda trae origine da un decreto penale di condanna emesso il 19 settembre 2000 nei confronti di un uomo, originario del territorio garganico, per il reato previsto dall’articolo 1161 del codice della navigazione, relativo all’occupazione abusiva di area demaniale. In esecuzione di quel decreto, la Procura della Repubblica aveva disposto la demolizione dell’immobile oggetto dell’abuso.

Gli attuali ricorrenti, indicati come eredi e possessori del bene, avevano chiesto al giudice dell’esecuzione di Foggia di essere esclusi dal procedimento, sostenendo di non avere mai avuto un titolo reale o di godimento sull’immobile, e contestando le risultanze di una nota della Guardia di finanza che li qualificava come possessori. L’istanza era stata respinta con ordinanza del 18 marzo 2025.

La Cassazione, richiamando un orientamento ormai consolidato, ribadisce che l’ordine di demolizione ha natura reale e segue il bene, incidendo su chiunque ne sia titolare o ne abbia il possesso, anche se non responsabile dell’originario abuso. L’immobile abusivo, sottolinea la Corte, entra a far parte dell’asse ereditario e, salvo rinuncia all’eredità, si trasmette agli eredi, nei confronti dei quali l’ordine di demolizione mantiene la sua efficacia.

I giudici di legittimità ricordano inoltre che la nullità degli atti relativi a immobili irregolari, prevista dall’articolo 46 del Testo unico dell’edilizia, riguarda i trasferimenti tra vivi e non incide sugli acquisti mortis causa. Di conseguenza, l’ereditabilità del bene non è esclusa dalla presenza di abusi edilizi. Quanto alla posizione concreta dei ricorrenti, la Suprema Corte valorizza la valutazione del giudice di merito, che li ha ritenuti possessori dell’immobile sulla base della documentazione acquisita, compresa la nota informativa della Guardia di finanza. Le contestazioni difensive vengono giudicate generiche e inidonee a ribaltare tale accertamento, ritenuto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica.

La dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi comporta per gli istanti l’obbligo di sostenere le spese processuali e il versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende. L’ordine di demolizione dell’immobile abusivo resta quindi confermato, così come la loro legittimazione a esserne destinatari in qualità di eredi e possessori del bene.

A cura di Michele Solatia.