Home // Foggia // GrandApulia valuta un nuovo parcheggio sorvegliato: al via un sondaggio tra i visitatori

"NUOVO PARCHEGGIO?" GrandApulia valuta un nuovo parcheggio sorvegliato: al via un sondaggio tra i visitatori

Per comprendere meglio le esigenze dei clienti, la direzione del centro commerciale ha lanciato un breve sondaggio online

GrandApulia valuta un nuovo parcheggio sorvegliato: al via un sondaggio tra i visitatori

ph Raffaele Ciminera

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Novembre 2025
Foggia // Lifestyle //

FOGGIA – Il centro commerciale GrandApulia di Foggia sta valutando la realizzazione di un nuovo parcheggio sorvegliato e custodito, pensato per garantire maggiore sicurezza e comodità a tutti i visitatori.

Per comprendere meglio le esigenze dei clienti, la direzione del centro commerciale ha lanciato un breve sondaggio online, volto a raccogliere opinioni e abitudini di chi frequenta quotidianamente la struttura. «Per noi è fondamentale conoscere la voce dei nostri clienti: le informazioni raccolte ci aiuteranno a progettare un servizio realmente utile, comodo e pensato per tutti», spiegano gli organizzatori.

Il questionario, che richiede meno di due minuti per essere compilato, è anonimo e i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente a fini progettuali e di miglioramento dei servizi offerti.

Il sondaggio è disponibile al seguente link: https://it.surveymonkey.com/r/NPN97JQ.

Con questa iniziativa, il GrandApulia conferma l’attenzione verso la sicurezza, la qualità dei servizi e l’esperienza complessiva dei propri visitatori, ponendo al centro le esigenze della comunità di Foggia.

1 commenti su "GrandApulia valuta un nuovo parcheggio sorvegliato: al via un sondaggio tra i visitatori"

  1. In tutta franchezza, non è che ci sia bisogno di un sondaggio online per rendersi conto che la struttura necessita di una maggiore sicurezza. Anche alla luce degli ultimi avvenimenti, nei quali si sono perpetrati furti delle auto con la tecnica della spinta. È altresì ovvio che i supercampioni agiscano laddove ci sia minore sicurezza. Dunque, ogni azione atta a migliorare la sicurezza e la comodità di tutti i visitatori è sempre la benvenuta. Anche nell’interesse della stessa azienda.

