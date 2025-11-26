GrandApulia valuta un nuovo parcheggio sorvegliato: al via un sondaggio tra i visitatori

FOGGIA – Il centro commerciale GrandApulia di Foggia sta valutando la realizzazione di un nuovo parcheggio sorvegliato e custodito, pensato per garantire maggiore sicurezza e comodità a tutti i visitatori.

Per comprendere meglio le esigenze dei clienti, la direzione del centro commerciale ha lanciato un breve sondaggio online, volto a raccogliere opinioni e abitudini di chi frequenta quotidianamente la struttura. «Per noi è fondamentale conoscere la voce dei nostri clienti: le informazioni raccolte ci aiuteranno a progettare un servizio realmente utile, comodo e pensato per tutti», spiegano gli organizzatori.

Il questionario, che richiede meno di due minuti per essere compilato, è anonimo e i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente a fini progettuali e di miglioramento dei servizi offerti.

Il sondaggio è disponibile al seguente link: https://it.surveymonkey.com/r/NPN97JQ.

Con questa iniziativa, il GrandApulia conferma l’attenzione verso la sicurezza, la qualità dei servizi e l’esperienza complessiva dei propri visitatori, ponendo al centro le esigenze della comunità di Foggia.