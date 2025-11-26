Edizione n° 5897

Home // Manfredonia // Manfredonia. Il paradosso dei seggi elettorali: 25 ore di lavoro per un compenso irrisorio

SCRUTATORI Manfredonia. Il paradosso dei seggi elettorali: 25 ore di lavoro per un compenso irrisorio

Turni massacranti, responsabilità penali, attenzione costante. E alla fine una paga oraria che sfiora i 6 euro.

ELEZIONI, FOGGIA, ARCHIVIO PH ENZO MAIZZI

ELEZIONI, FOGGIA, ARCHIVIO PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Novembre 2025
Manfredonia // Politica //

di Michele Arminio

Turni massacranti, responsabilità penali, attenzione costante. E alla fine una paga oraria che sfiora i 6 euro. È il paradosso dei componenti di seggio elettorale in Italia: figure fondamentali per il corretto svolgimento del voto, ma retribuite come se svolgessero un lavoretto occasionale.

Orari e carico di lavoro: oltre 25 ore in due giorni e mezzo

Partiamo dai numeri, perché prima di qualsiasi valutazione ci sono i conti da fare.

Il lavoro per chi presta servizio al seggio non inizia la domenica delle votazioni, ma il giorno prima:

  • Sabato: almeno 2 ore dedicate alla preparazione del seggio, al controllo delle schede, alla sistemazione del materiale.

  • Domenica: ingresso alle 7 del mattino, chiusura dei seggi alle 23. Sulla carta sono 16 ore, che tolte le pause diventano realisticamente circa 14 di lavoro effettivo.

  • Lunedì: si ricomincia alle 7 per le operazioni conclusive e si va avanti indicativamente fino alle 15. Otto ore complessive, che tra pause e tempi morti si traducono in circa 6 ore effettive.

Totale: circa 20 ore di lavoro pieno prima ancora di iniziare lo spoglio.

A queste si aggiunge la fase più delicata:

  • Lo spoglio, che “se fila tutto liscio” – ipotesi tutt’altro che scontata – richiede mediamente almeno 5 ore tra conteggi, verifiche, verbali, rettifiche e riconteggi.

Il computo finale porta a circa 25 ore di lavoro continuativo in due giorni e mezzo, spesso con poche ore di sonno, in un contesto di forte pressione e con un livello di attenzione che deve rimanere elevato dall’inizio alla fine.

Compenso: meno di una paga oraria “dignitosa”

A fronte di questo impegno, ecco i compensi lordi previsti:

  • Presidente di seggio: 172,50 euro

    • Circa 6,90 euro l’ora, considerando 25 ore di lavoro.

  • Scrutatori e segretari: 138 euro

    • Circa 5,52 euro l’ora.

Parliamo quindi di poco più di 5 euro l’ora per chi, di fatto, garantisce la regolarità del voto. Una cifra che, come sottolineano molti addetti ai lavori, è inferiore a una colazione al bar in alcune città e certamente lontana da quella che verrebbe considerata una paga oraria minima dignitosa in altri settori.

A rendere ancora più stridente il confronto è il peso delle responsabilità:

  • il presidente di seggio risponde penalmente in caso di irregolarità, errori nei verbali o anomalie nelle operazioni;

  • tutti i componenti sono tenuti a un rigoroso rispetto delle procedure, alla custodia del materiale elettorale e alla gestione di situazioni potenzialmente conflittuali.

Un ruolo centrale trattato come un “lavoretto”

Il nodo, al di là delle cifre nude e crude, è di natura culturale e politica: quale valore si attribuisce, concretamente, a chi rende possibile l’esercizio del voto?

Le elezioni vengono giustamente definite un momento fondamentale della democrazia: tutto deve essere perfetto, trasparente, ineccepibile. Ma chi quel sistema lo fa funzionare, in pratica, viene pagato come se stesse svolgendo una mansione marginale.

Da qui alcune domande inevitabili:

  • È normale che chi ha in mano, anche solo per qualche giorno, un pezzo concreto di democrazia venga pagato meno di una qualsiasi paga oraria minima accettabile?

  • È coerente chiedere professionalità, precisione, attenzione assoluta, responsabilità penale… e poi riconoscere un compenso che definire “simbolico” è quasi un complimento?

Serietà chiama serietà

La questione, in fondo, è semplice:

  • Non si può pretendere serietà senza riconoscerla anche economicamente.

  • Non si può rivendicare la centralità del voto e poi non valorizzare chi materialmente lo rende possibile.

  • Non si può continuare a trattare un ruolo così delicato come se fosse una formalità burocratica da espletare al minor costo possibile.

Il risultato è un sistema che poggia su persone spesso motivate più dal senso civico o dalla necessità di arrotondare che da una reale valorizzazione del loro lavoro. Ma alla lunga, questo squilibrio rischia di generare disaffezione, difficoltà a trovare personale disponibile e un abbassamento complessivo della qualità del servizio.

“La democrazia vale più di 6 euro l’ora”

In conclusione, la fotografia è chiara:

  • Non è sostenibile.

  • Non è dignitoso.

  • Non è rispettoso.

  • Non è serio.

Se davvero si crede che la democrazia sia un bene prezioso, non può valere 6 euro l’ora.

Serve un aggiornamento dei compensi all’altezza delle responsabilità che questo ruolo comporta. Non per trasformare i seggi in un mestiere d’oro, ma per allinearli almeno a una soglia di rispetto, di dignità e di coerenza con le parole che, a ogni tornata elettorale, vengono spese sull’importanza del voto.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

1 commenti su "Manfredonia. Il paradosso dei seggi elettorali: 25 ore di lavoro per un compenso irrisorio"

  1. Eppùre, c sonn acciuse p spartirce stà vest d Crist. Vi ricordate il film “per un pugno di dollari”?

