di Michele Arminio
Turni massacranti, responsabilità penali, attenzione costante. E alla fine una paga oraria che sfiora i 6 euro. È il paradosso dei componenti di seggio elettorale in Italia: figure fondamentali per il corretto svolgimento del voto, ma retribuite come se svolgessero un lavoretto occasionale.
Orari e carico di lavoro: oltre 25 ore in due giorni e mezzo
Partiamo dai numeri, perché prima di qualsiasi valutazione ci sono i conti da fare.
Il lavoro per chi presta servizio al seggio non inizia la domenica delle votazioni, ma il giorno prima:
-
Sabato: almeno 2 ore dedicate alla preparazione del seggio, al controllo delle schede, alla sistemazione del materiale.
-
Domenica: ingresso alle 7 del mattino, chiusura dei seggi alle 23. Sulla carta sono 16 ore, che tolte le pause diventano realisticamente circa 14 di lavoro effettivo.
-
Lunedì: si ricomincia alle 7 per le operazioni conclusive e si va avanti indicativamente fino alle 15. Otto ore complessive, che tra pause e tempi morti si traducono in circa 6 ore effettive.
Totale: circa 20 ore di lavoro pieno prima ancora di iniziare lo spoglio.
A queste si aggiunge la fase più delicata:
-
Lo spoglio, che “se fila tutto liscio” – ipotesi tutt’altro che scontata – richiede mediamente almeno 5 ore tra conteggi, verifiche, verbali, rettifiche e riconteggi.
Il computo finale porta a circa 25 ore di lavoro continuativo in due giorni e mezzo, spesso con poche ore di sonno, in un contesto di forte pressione e con un livello di attenzione che deve rimanere elevato dall’inizio alla fine.
Compenso: meno di una paga oraria “dignitosa”
A fronte di questo impegno, ecco i compensi lordi previsti:
-
Presidente di seggio: 172,50 euro
-
Circa 6,90 euro l’ora, considerando 25 ore di lavoro.
-
-
Scrutatori e segretari: 138 euro
-
Circa 5,52 euro l’ora.
-
Parliamo quindi di poco più di 5 euro l’ora per chi, di fatto, garantisce la regolarità del voto. Una cifra che, come sottolineano molti addetti ai lavori, è inferiore a una colazione al bar in alcune città e certamente lontana da quella che verrebbe considerata una paga oraria minima dignitosa in altri settori.
A rendere ancora più stridente il confronto è il peso delle responsabilità:
-
il presidente di seggio risponde penalmente in caso di irregolarità, errori nei verbali o anomalie nelle operazioni;
-
tutti i componenti sono tenuti a un rigoroso rispetto delle procedure, alla custodia del materiale elettorale e alla gestione di situazioni potenzialmente conflittuali.
Un ruolo centrale trattato come un “lavoretto”
Il nodo, al di là delle cifre nude e crude, è di natura culturale e politica: quale valore si attribuisce, concretamente, a chi rende possibile l’esercizio del voto?
Le elezioni vengono giustamente definite un momento fondamentale della democrazia: tutto deve essere perfetto, trasparente, ineccepibile. Ma chi quel sistema lo fa funzionare, in pratica, viene pagato come se stesse svolgendo una mansione marginale.
Da qui alcune domande inevitabili:
-
È normale che chi ha in mano, anche solo per qualche giorno, un pezzo concreto di democrazia venga pagato meno di una qualsiasi paga oraria minima accettabile?
-
È coerente chiedere professionalità, precisione, attenzione assoluta, responsabilità penale… e poi riconoscere un compenso che definire “simbolico” è quasi un complimento?
Serietà chiama serietà
La questione, in fondo, è semplice:
-
Non si può pretendere serietà senza riconoscerla anche economicamente.
-
Non si può rivendicare la centralità del voto e poi non valorizzare chi materialmente lo rende possibile.
-
Non si può continuare a trattare un ruolo così delicato come se fosse una formalità burocratica da espletare al minor costo possibile.
Il risultato è un sistema che poggia su persone spesso motivate più dal senso civico o dalla necessità di arrotondare che da una reale valorizzazione del loro lavoro. Ma alla lunga, questo squilibrio rischia di generare disaffezione, difficoltà a trovare personale disponibile e un abbassamento complessivo della qualità del servizio.
“La democrazia vale più di 6 euro l’ora”
In conclusione, la fotografia è chiara:
-
Non è sostenibile.
-
Non è dignitoso.
-
Non è rispettoso.
-
Non è serio.
Se davvero si crede che la democrazia sia un bene prezioso, non può valere 6 euro l’ora.
Serve un aggiornamento dei compensi all’altezza delle responsabilità che questo ruolo comporta. Non per trasformare i seggi in un mestiere d’oro, ma per allinearli almeno a una soglia di rispetto, di dignità e di coerenza con le parole che, a ogni tornata elettorale, vengono spese sull’importanza del voto.
1 commenti su "Manfredonia. Il paradosso dei seggi elettorali: 25 ore di lavoro per un compenso irrisorio"
Eppùre, c sonn acciuse p spartirce stà vest d Crist. Vi ricordate il film “per un pugno di dollari”?