MANFREDONIA (FG) – Lo straordinario risultato ottenuto da Antonio Decaro in Provincia di Foggia, che lo ha portato alla presidenza della Regione Puglia, rappresenta per molti motivo di gioia e orgoglio, come sottolinea Libero Palumbo, che ha contribuito, nel suo piccolo, a questo successo.
«Desidero ringraziare innanzitutto ogni cittadino, di ogni comune della nostra Provincia, che ha deciso di sostenere la nostra iniziativa e che si è recato alle urne, esercitando un diritto che ci rende liberi e protagonisti del nostro futuro», ha dichiarato Palumbo.
Il risultato, sottolinea l’esponente locale, non rappresenta un traguardo, ma un punto di partenza. «È il frutto della nostra determinazione e dell’impegno di tutti coloro che hanno creduto in questa scommessa con la lista ‘Decaro Presidente’. È la prova che gli ostacoli non ci spaventano e che il vero impegno civico può andare oltre i confini politici e territoriali, diventando un progetto concreto di crescita per la nostra Regione, per la nostra Provincia e per le nostre Città».
Palumbo ha assicurato che continuerà a essere presente sul territorio, accanto alla gente, nelle difficoltà e nelle sfide quotidiane: «Questa terra ha bisogno di chi non smette mai di amarla».
Un sentito ringraziamento chiude il messaggio: «GRAZIE GRAZIE GRAZIE!».
2 commenti su "Libero Palumbo: orgoglio e impegno civico per Manfredonia nel trionfo di Antonio Decaro"
Caro signor Palumbo, non trionfare su ciò che deve ancora fiorire.
Non dimenticare che la sinistra in questi anni di governo regionale a Manfredonia non ha fatto un cavolo, sia per quanto riguarda l’ Ospedale, sia per quanto riguarda una sanità decente.
Si sono impegnati solo ed esclusivamente nel barese e questo voi signor Palumbo lo dovrebbe sapere, visto che è un sindacalista.
Io non sono né di destra né di sinistra, ma certe realtà negative bisogna dire.
Speriamo che il neo eletto sappia valutare le problematiche regionali con coerenza, altrimenti, noi a Manfredonia navigheremo sempre nella MELMA.
Buona vita a tutti.
Alle prossime comunali ti votero’👏 tu e il ragazzo dei 5 stelle mi siete simpatici.