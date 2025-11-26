Libero Palumbo: orgoglio e impegno civico per Manfredonia nel trionfo di Antonio Decaro

MANFREDONIA (FG) – Lo straordinario risultato ottenuto da Antonio Decaro in Provincia di Foggia, che lo ha portato alla presidenza della Regione Puglia, rappresenta per molti motivo di gioia e orgoglio, come sottolinea Libero Palumbo, che ha contribuito, nel suo piccolo, a questo successo.

«Desidero ringraziare innanzitutto ogni cittadino, di ogni comune della nostra Provincia, che ha deciso di sostenere la nostra iniziativa e che si è recato alle urne, esercitando un diritto che ci rende liberi e protagonisti del nostro futuro», ha dichiarato Palumbo.

Il risultato, sottolinea l’esponente locale, non rappresenta un traguardo, ma un punto di partenza. «È il frutto della nostra determinazione e dell’impegno di tutti coloro che hanno creduto in questa scommessa con la lista ‘Decaro Presidente’. È la prova che gli ostacoli non ci spaventano e che il vero impegno civico può andare oltre i confini politici e territoriali, diventando un progetto concreto di crescita per la nostra Regione, per la nostra Provincia e per le nostre Città».

Palumbo ha assicurato che continuerà a essere presente sul territorio, accanto alla gente, nelle difficoltà e nelle sfide quotidiane: «Questa terra ha bisogno di chi non smette mai di amarla».

Un sentito ringraziamento chiude il messaggio: «GRAZIE GRAZIE GRAZIE!».