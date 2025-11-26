Edizione n° 5897

BALLON D'ESSAI

ISOLA 9 // Manfredonia, certificata la bonifica dell’Isola 9 dell’ex Enichem: “pulito il suolo, non la falda”
26 Novembre 2025 - ore  10:47

CALEMBOUR

TRUFFA // Maxi–truffa sui bonus edilizi: 14 misure cautelari tra Avellino e Napoli
26 Novembre 2025 - ore  09:54

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Libero Palumbo: orgoglio e impegno civico per Manfredonia nel trionfo di Antonio Decaro

REGIONALI Libero Palumbo: orgoglio e impegno civico per Manfredonia nel trionfo di Antonio Decaro

Desidero ringraziare innanzitutto ogni cittadino, di ogni comune della nostra Provincia, che ha deciso di sostenere la nostra iniziativa

Libero Palumbo: orgoglio e impegno civico per Manfredonia nel trionfo di Antonio Decaro

Libero Palumbo: orgoglio e impegno civico per Manfredonia nel trionfo di Antonio Decaro

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Novembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA (FG) – Lo straordinario risultato ottenuto da Antonio Decaro in Provincia di Foggia, che lo ha portato alla presidenza della Regione Puglia, rappresenta per molti motivo di gioia e orgoglio, come sottolinea Libero Palumbo, che ha contribuito, nel suo piccolo, a questo successo.

«Desidero ringraziare innanzitutto ogni cittadino, di ogni comune della nostra Provincia, che ha deciso di sostenere la nostra iniziativa e che si è recato alle urne, esercitando un diritto che ci rende liberi e protagonisti del nostro futuro», ha dichiarato Palumbo.

Il risultato, sottolinea l’esponente locale, non rappresenta un traguardo, ma un punto di partenza. «È il frutto della nostra determinazione e dell’impegno di tutti coloro che hanno creduto in questa scommessa con la lista ‘Decaro Presidente’. È la prova che gli ostacoli non ci spaventano e che il vero impegno civico può andare oltre i confini politici e territoriali, diventando un progetto concreto di crescita per la nostra Regione, per la nostra Provincia e per le nostre Città».

Palumbo ha assicurato che continuerà a essere presente sul territorio, accanto alla gente, nelle difficoltà e nelle sfide quotidiane: «Questa terra ha bisogno di chi non smette mai di amarla».

Un sentito ringraziamento chiude il messaggio: «GRAZIE GRAZIE GRAZIE!».

2 commenti su "Libero Palumbo: orgoglio e impegno civico per Manfredonia nel trionfo di Antonio Decaro"

  1. Caro signor Palumbo, non trionfare su ciò che deve ancora fiorire.
    Non dimenticare che la sinistra in questi anni di governo regionale a Manfredonia non ha fatto un cavolo, sia per quanto riguarda l’ Ospedale, sia per quanto riguarda una sanità decente.
    Si sono impegnati solo ed esclusivamente nel barese e questo voi signor Palumbo lo dovrebbe sapere, visto che è un sindacalista.
    Io non sono né di destra né di sinistra, ma certe realtà negative bisogna dire.
    Speriamo che il neo eletto sappia valutare le problematiche regionali con coerenza, altrimenti, noi a Manfredonia navigheremo sempre nella MELMA.
    Buona vita a tutti.

  2. Alle prossime comunali ti votero’👏 tu e il ragazzo dei 5 stelle mi siete simpatici.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Il bordello è l'unica istituzione italiana dove la competenza è premiata e il merito riconosciuto.” Indro Montanelli

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO