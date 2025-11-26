Manfredonia, palestra per gli studenti: ripartono finalmente i lavori al Roncalli–Fermi–Rotundi–Euclide

MANFREDONIA (FG) – Dopo sette anni di attesa, rinvii e denunce, sono finalmente ripartiti i lavori per restituire una palestra agli studenti dell’istituto “Roncalli–Fermi–Rotundi–Euclide”. L’apertura del cantiere arriva proprio in questi giorni, anche grazie all’attenzione riaccesa dall’ennesima segnalazione di StatoQuotidiano.it e a tutti i ragazzi dell’istituto per aver sempre denunciato le criticità, che hanno riportato il caso al centro del dibattito cittadino.

La prima fase prevede il montaggio della nuova tensostruttura, un intervento che – secondo le comunicazioni ufficiali – richiederà circa 15 giorni. A seguire entrerà in campo una seconda azienda incaricata della posa del parquet e del completamento delle opere interne, fino alla piena fruibilità dello spazio.

Un’attesa lunga sette anni

L’avvio dei lavori rappresenta una svolta in una vicenda che sembrava destinata a rimanere sospesa. La storia della palestra del polo scolastico è nota: inaugurata nel 2018 dopo un investimento di 2,5 milioni di euro, la tensostruttura venne gravemente danneggiata nel 2022 da una forte raffica di vento, diventando inutilizzabile. La denuncia di Striscia la Notizia mostrò al Paese l’immagine surreale della struttura “volata via” e le promesse di nuovi fondi – altri 2,5 milioni – per ricostruirla.

Da allora, però, il nulla. Sette anni senza uno spazio sportivo. Sette anni in cui centinaia di studenti hanno svolto attività motoria in corridoi, piazzali o aree di fortuna, in condizioni spesso inadeguate.

La domanda che resta: i lavori saranno completati davvero?

Oggi, per la prima volta dopo anni, qualcosa si muove concretamente. Ma la città si chiede: i lavori verranno portati a termine in modo definitivo, garantendo finalmente una palestra pienamente funzionale agli attuali e ai futuri studenti?

È un interrogativo legittimo, dopo una lunga stagione di promesse non mantenute e rimpalli istituzionali. Perché una palestra non è un lusso: è un diritto fondamentale per la vita scolastica e la crescita dei ragazzi.

L’auspicio è che questa volta la ricostruzione non si fermi a metà e che il polo scolastico possa finalmente tornare ad avere lo spazio sportivo che attende dal 2018.

di Daniele Catalano