Miranda attacca Spalletti: "Ha imposto la paura, come uomo… lasciamo stare"

Joao Miranda, ex difensore di Inter e Atletico Madrid, rompe il silenzio sul rapporto mai sbocciato con Luciano Spalletti. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport come doppio ex della sfida di Champions tra le due squadre, il brasiliano ricorda il periodo in nerazzurro e la sua carriera internazionale: “Nell’Inter sono stato il miglior difensore del campionato e con Godin all’Atletico formavamo una coppia impareggiabile. Neanche Ramos-Varane al Real Madrid o la BBC della Juve ci eguagliavano”.

Sul rapporto con Spalletti, Miranda non risparmia critiche: “Con Mancini, De Boer e Pioli ero titolare. Poi è arrivato Spalletti, uno che ha imposto la paura. Come allenatore è un vincente: ha riportato l’Inter in Champions e gettato le basi per il futuro, ma come uomo… lasciamo stare“. Il brasiliano lo definisce il “peggior allenatore avuto in Italia in tal senso“, sottolineando come Spalletti reagisse male a chi esprimeva opinioni diverse e come ciò abbia influito sul suo utilizzo in campo: “Dopo un diverbio, ho iniziato a giocare sempre meno. Mi schierava una volta sì e una no. Così è difficile entrare in condizione, soprattutto giocando solo le partite importanti”.

Miranda commenta anche la vicenda della fascia tolta a Mauro Icardi: “Robe personali. Lui è così: non credo pensi totalmente alla squadra. Quando ti prende di mira è finita. Comunque, Mauro è sempre stato professionale“. Tra i rimpianti, il difensore cita il fatto di non aver mai vinto un trofeo con l’Inter.

Infine, uno sguardo al presente e al futuro: “Lautaro Martinez è uno dei cinque attaccanti migliori al mondo, può segnare in qualsiasi momento. La partita contro l’Atletico la vedo in parità. Provo affetto per l’Atletico, ma in Italia ho vissuto quattro anni magici“.

Lo riporta sportmediaset.mediaset.it.