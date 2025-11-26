Gli stipendi netti di dicembre 2025 della Pubblica Amministrazione, insieme alla tredicesima mensilità, saranno consultabili in anticipo rispetto alle altre mensilità attraverso la piattaforma NoiPA, nella sezione personale dedicata ai cedolini.

Secondo quanto riportato da fonti di settore, per il personale scolastico e ATA, la tredicesima sarà disponibile intorno al 15 dicembre 2025, con possibili variazioni di uno o due giorni per motivi tecnici.

Cedolino di dicembre: cosa include

Il cedolino di dicembre consentirà di visualizzare tutte le componenti del netto, dalla retribuzione ordinaria alla tredicesima, fino ai conguagli fiscali Irpef e alle indennità liquidate nell’ultima mensilità dell’anno. La tredicesima sarà indicata come voce separata nella sezione degli elementi fissi della retribuzione e potrà essere scaricata in qualsiasi momento.

Chi riceve la tredicesima nel settore scuola

La gratifica natalizia è riconosciuta a:

Insegnanti di ruolo ;

; Personale ATA di ruolo ;

; Lavoratori con contratto a tempo determinato secondo le norme vigenti;

secondo le norme vigenti; Supplenti annuali o fino al 30 giugno, con modalità proporzionate in base al contratto.

Calcolo e modalità di pagamento

L’importo lordo della tredicesima si ottiene sommando la retribuzione lorda mensile dei mesi lavorati e dividendo per 12. L’importo varia in base al profilo professionale e agli anni di servizio maturati. Il pagamento avviene in un’unica soluzione con il cedolino di dicembre, mentre per i supplenti brevi e temporanei la gratifica viene corrisposta in proporzione ai giorni di servizio effettivo.

Assenze e trattenute

Le assenze non retribuite influenzano direttamente il calcolo della tredicesima. Non concorrono al computo della gratifica gli importi non retributivi, come straordinari, indennità sostitutive o rimborsi spese. La mensilità è soggetta a tassazione ordinaria e contributi previdenziali.

Stime per la scuola

Infanzia e Primaria : la tredicesima si calcola sulla retribuzione tabellare, con importi netti indicativi dai 1.260 euro fino a 8 anni di servizio ai 1.540 euro con oltre 35 anni di anzianità .

: la tredicesima si calcola sulla retribuzione tabellare, con importi netti indicativi dai ai . Scuola Secondaria : l’importo varia anche in base al titolo di studio (diploma o laurea).

: l’importo varia anche in base al titolo di studio (diploma o laurea). Personale ATA: gli importi netti dipendono dal profilo professionale, ma l’anzianità di servizio resta il parametro principale per determinare la gratifica.

Lo riporta tg24.sky.it.