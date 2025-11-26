(TGSKY24). Come ogni anno, il mese di dicembre porta con sé una serie di scadenze e appuntamenti cruciali per il personale della Pubblica Amministrazione. Tra questi, uno dei momenti più attesi riguarda la pubblicazione del cedolino NoiPA e la visualizzazione degli importi relativi allo stipendio di dicembre, comprensivi della tredicesima. Secondo quanto riportato da diversi siti specializzati e dalle prime indicazioni che filtrano dal sistema, per il 2025 la consultazione degli importi sarà resa disponibile con qualche giorno di anticipo rispetto alle altre mensilità.

Cedolino NoiPA di dicembre: pubblicazione anticipata

La piattaforma NoiPA dovrebbe rendere accessibile il cedolino intorno al 15 dicembre, con un possibile scostamento di uno o due giorni in caso di aggiornamenti tecnici. La pubblicazione anticipata consente agli utenti di conoscere nel dettaglio il proprio netto in busta, già comprensivo della tredicesima mensilità.

Nel cedolino sono riportate tutte le componenti che determinano l’importo finale: dalla retribuzione ordinaria ai conguagli Irpef, dalle indennità annuali alle voci accessorie fisse. La tredicesima, pur rientrando nella liquidazione ordinaria di dicembre, resta indicata come voce separata nella sezione dedicata agli elementi fissi della retribuzione.

Tredicesima: chi ne ha diritto nel comparto scuola

Tra i settori interessati, il comparto scuola è uno dei più numerosi. La tredicesima spetta a:

Docenti di ruolo; Personale ATA di ruolo (amministrativi, tecnici, ausiliari); Lavoratori a tempo determinato che maturano il trattamento sulla base della normativa vigente; Supplenti annuali o al 30 giugno, con regole differenti a seconda del contratto.

Il pagamento avviene in un’unica soluzione con lo stipendio di dicembre. Nel caso in cui il contratto termini prima del 1° dicembre per dimissioni, pensionamento o scadenza naturale, l’importo maturato viene liquidato nel cedolino finale.

Per i supplenti brevi e temporanei la situazione cambia: il rateo della tredicesima viene versato mese per mese, proporzionalmente ai giorni effettivi di servizio.

Come si calcola la tredicesima

La tredicesima mensilità è calcolata dividendo per dodici la somma delle retribuzioni lorde dei mesi lavorati nell’anno. Tale importo varia in base al profilo professionale, alle fasce stipendiali e soprattutto agli anni di servizio maturati.

Dal calcolo restano escluse tutte le voci non di natura retributiva, come: compensi per straordinari, indennità ferie, indennità di reperibilità, indennità sostitutive, rimborsi spesa. Anche le assenze non retribuite influiscono sulla maturazione del rateo: aspettative personali, congedi senza trattamento economico o assenze ingiustificate comportano un decremento dei dodicesimi calcolati nell’anno.

Gli importi stimati: insegnanti e personale ATA

Le stime nette, basate sulle simulazioni più recenti, mostrano una variabilità significativa tra i diversi profili.

Scuola dell’Infanzia e Primaria

Per i docenti dell’infanzia e della primaria, la tredicesima si basa esclusivamente sulla retribuzione tabellare. Le simulazioni indicano importi compresi tra:

1.260 euro per il personale con fino a 8 anni di servizio;

1.540 euro per chi supera i 35 anni di anzianità.

Scuola Secondaria di I e II grado

Per gli insegnanti della secondaria, la determinazione dell’importo tiene conto anche del titolo di studio (diploma o laurea), elemento che influisce sulla fascia stipendiale di appartenenza. Le differenze di anzianità restano comunque il fattore decisivo.

Personale ATA

Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario la variabilità è ancora più ampia, data la pluralità di profili professionali. Anche in questo caso, tuttavia, l’anzianità di servizio rappresenta il parametro chiave per stimare l’ammontare finale della tredicesima.

Tempistiche di accredito

Il pagamento avverrà in concomitanza con lo stipendio di dicembre, presumibilmente a metà mese per il comparto scuola e nei giorni successivi per gli altri settori della PA, seguendo il calendario tradizionale di accreditamento di NoiPA. Una volta pubblicato, il cedolino resterà scaricabile in qualsiasi momento direttamente dalla propria area riservata.