Pio e Amedeo tornano a Foggia: incontro con il pubblico alla Città del Cinema

FILM Pio e Amedeo tornano a Foggia: incontro con il pubblico alla Città del Cinema

Il celebre duo foggiano sarà presente per salutare gli spettatori in sala in occasione delle proiezioni

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Novembre 2025
Cinema // Foggia //

FOGGIA Venerdì 28 novembre 2025 la Città del Cinema si prepara ad accogliere due ospiti d’eccezione: Pio e Amedeo. Il celebre duo foggiano sarà presente per salutare gli spettatori in sala in occasione delle proiezioni del loro nuovo film, “Oi Vita Mia”, attualmente in programmazione.

Nel corso della giornata, i due attori faranno visita alle diverse sale del multisala foggiano, incontrando il pubblico, scambiando battute e condividendo curiosità sul loro ultimo lavoro cinematografico. Un ritorno “a casa” particolarmente atteso dai fan, che potranno assistere a un momento di vicinanza diretta con i protagonisti del film.

La Città del Cinema conferma così la sua vocazione a polo culturale e cinematografico del territorio, capace di attrarre artisti e offrire agli spettatori esperienze che vanno oltre la semplice proiezione. L’iniziativa rientra nel cartellone di eventi promossi dal multisala.

