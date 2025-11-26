Una nuova fase si apre per il porto di Barletta. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM) ha firmato ieri, martedì 25 novembre, una concessione trentennale con Italiana Petroli S.p.A. (IP) che cambierà radicalmente volto allo scalo barlettano, rendendolo più moderno, sicuro e competitivo.

La firma è avvenuta nella sede barese dell’AdSPMAM, alla presenza del presidente Francesco Mastro e del procuratore speciale di IP Giovanni Iapella. L’atto riguarda un’area di quasi 19 mila metri quadrati nei pressi della banchina n. 12 del molo di Tramontana e consentirà la ristrutturazione, l’ampliamento e l’adeguamento funzionale del deposito carburanti già presente nell’area.

Addio ai vecchi serbatoi: si libera lo spazio più vicino alla città

La concessione prevede la realizzazione di nuovi serbatoi nella zona già occupata sulla testata del molo di Tramontana e, soprattutto, l’impegno di IP a smantellare gli impianti e i serbatoi oggi collocati alla radice del molo commerciale, in banchina 3, l’area più prossima al centro abitato.

Un intervento atteso da anni, destinato a migliorare la qualità urbana e l’impatto visivo dell’intero porto.

Secondo il cronoprogramma, che l’azienda dovrà consegnare entro il 31 marzo 2026, i lavori dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2028, mentre il decommissioning dei serbatoi in banchina 3 dovrà terminare entro il 31 dicembre 2029.

Mastro: “Una nuova storia per il porto di Barletta”

Soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’AdSPMAM, Francesco Mastro, che ha parlato di un passaggio decisivo per il rilancio dello scalo:

“Finalmente iniziamo a scrivere, per il porto di Barletta, una nuova storia. Lo smantellamento dei serbatoi dal porto interno renderà lo scalo più attrattivo e ci consentirà di promuovere Barletta come meta del segmento crocieristico luxury. Anche lo skyline, con il vicino Castello Svevo, ne trarrà beneficio. Stiamo muovendo un passo avanti decisivo per un porto più moderno, ordinato, funzionale e sicuro”.

Il nuovo hub sorgerà nell’Area Petroli prevista dal Piano Regolatore del porto e collocata a maggiore distanza dal centro abitato rispetto agli impianti attuali.

Iapella (IP): “Un investimento strategico per la città”

Per Italiana Petroli, il responsabile delle operations Giovanni Iapella ha evidenziato la continuità storica del rapporto con la città:

“Siamo orgogliosi di un accordo di lunga durata che rafforza il legame tra la nostra Azienda e Barletta, iniziato nel 1956. Il progetto consentirà di concentrare la movimentazione degli energetici in un unico hub tecnologicamente avanzato, valorizzando l’area portuale a beneficio dell’intera comunità”.

Un deposito strategico per i carburanti

Attualmente il deposito IP di Barletta opera in area demaniale marittima a servizio delle navi cisterna che trasportano gasolio e benzina dalla raffineria API di Falconara Marittima. L’impianto consente ricezione, stoccaggio, additivazione e spedizione dei prodotti, con collegamento diretto nave–oleodotto.

La futura riorganizzazione permetterà di concentrare queste attività in un unico polo ad alta tecnologia, riducendo l’impatto logistico e ambientale sulla città.