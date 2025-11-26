Previsioni Meteo nel Gargano. "7 giorni da valutare con l’ombrello in tasca”

Gargano — Settimana all’insegna dell’instabilità sul promontorio, dove piogge, vento teso e temperature in calo scandiranno i prossimi giorni. Qualche pausa soleggiata arriverà soltanto nel fine settimana, ma senza un vero miglioramento deciso. Ecco il quadro giorno per giorno.

Mercoledì 26 novembre — Apertura tranquilla, ma nubi in aumento

La giornata si apre con cielo limpido o poco nuvoloso e temperature mattutine attorno ai 10 °C.

Con il passare delle ore, però, la nuvolosità aumenterà gradualmente, soprattutto nel pomeriggio e in serata, preludio dell’arrivo di un fronte umido.

Giovedì 27 novembre — Pioggia diffusa e venti in rinforzo

È la giornata più complicata della settimana: previste precipitazioni diffuse, anche persistenti a fasi alterne.

I venti si intensificheranno, contribuendo a rendere Adriatico e Basso Adriatico da “mosso” a “molto mosso” — condizioni sfavorevoli sia alla navigazione sia alle attività lungo costa.

Venerdì 28 novembre — Instabilità e cielo chiuso

Il Gargano resterà sotto l’influsso di correnti umide: piogge deboli e intermittenti, cielo coperto o molto nuvoloso per gran parte della giornata e venti ancora tesi.

Il mare rimarrà agitato, rendendo poco consigliabili escursioni e attività all’aperto.

Sabato 29 novembre — Qualche pausa asciutta, ma non è tregua

Piccolo miglioramento, ma senza garanzie: nubi sparse, schiarite brevi e possibili rovesci isolati.

L’aria resterà fredda, complice il vento che si farà sentire soprattutto sulle aree costiere.

Domenica 30 novembre — Un assaggio d’inverno, con sole intermittente

La domenica rappresenta il momento più stabile della settimana: cielo parzialmente soleggiato, nubi sparse e venti in attenuazione.

Una giornata più vivibile, ideale per passeggiate o attività all’aperto, pur con un clima decisamente freddo.

Cosa aspettarsi: consigli per residenti e visitatori

Giovedì e venerdì saranno le giornate più delicate: pioggia, vento forte e mare agitato sconsigliano escursioni e spostamenti lungo la costa.

Mercoledì rimane la finestra più tranquilla, mentre sabato e domenica offriranno opportunità più favorevoli — soprattutto per chi vuole godersi gli scorci invernali del promontorio.

Indispensabili in questi giorni abbigliamento impermeabile, scarpe adatte e una certa flessibilità nella programmazione, dato che il meteo potrebbe cambiare rapidamente.

A cura di Giovanna Tambo.