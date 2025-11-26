Edizione n° 5897

BALLON D'ESSAI

ISOLA 9 // Manfredonia, certificata la bonifica dell’Isola 9 dell’ex Enichem: “pulito il suolo, non la falda”
26 Novembre 2025 - ore  10:47

CALEMBOUR

TRUFFA // Maxi–truffa sui bonus edilizi: 14 misure cautelari tra Avellino e Napoli
26 Novembre 2025 - ore  09:54

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // Previsioni Meteo nel Gargano. “7 giorni da valutare con l’ombrello in tasca”

METEO Previsioni Meteo nel Gargano. “7 giorni da valutare con l’ombrello in tasca”

Settimana all’insegna dell’instabilità sul promontorio, dove piogge, vento teso e temperature in calo scandiranno i prossimi giorni

Previsioni Meteo nel Gargano. "7 giorni da valutare con l’ombrello in tasca”

Meteo, maltempo - ph Ilmessaggero

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
26 Novembre 2025
Gargano // Manfredonia //

Gargano — Settimana all’insegna dell’instabilità sul promontorio, dove piogge, vento teso e temperature in calo scandiranno i prossimi giorni. Qualche pausa soleggiata arriverà soltanto nel fine settimana, ma senza un vero miglioramento deciso. Ecco il quadro giorno per giorno.

Mercoledì 26 novembre — Apertura tranquilla, ma nubi in aumento
La giornata si apre con cielo limpido o poco nuvoloso e temperature mattutine attorno ai 10 °C.
Con il passare delle ore, però, la nuvolosità aumenterà gradualmente, soprattutto nel pomeriggio e in serata, preludio dell’arrivo di un fronte umido.

Giovedì 27 novembre — Pioggia diffusa e venti in rinforzo
È la giornata più complicata della settimana: previste precipitazioni diffuse, anche persistenti a fasi alterne.
I venti si intensificheranno, contribuendo a rendere Adriatico e Basso Adriatico da “mosso” a “molto mosso” — condizioni sfavorevoli sia alla navigazione sia alle attività lungo costa.

Venerdì 28 novembre — Instabilità e cielo chiuso
Il Gargano resterà sotto l’influsso di correnti umide: piogge deboli e intermittenti, cielo coperto o molto nuvoloso per gran parte della giornata e venti ancora tesi.
Il mare rimarrà agitato, rendendo poco consigliabili escursioni e attività all’aperto.

Sabato 29 novembre — Qualche pausa asciutta, ma non è tregua
Piccolo miglioramento, ma senza garanzie: nubi sparse, schiarite brevi e possibili rovesci isolati.
L’aria resterà fredda, complice il vento che si farà sentire soprattutto sulle aree costiere.
Domenica 30 novembre — Un assaggio d’inverno, con sole intermittente
La domenica rappresenta il momento più stabile della settimana: cielo parzialmente soleggiato, nubi sparse e venti in attenuazione.
Una giornata più vivibile, ideale per passeggiate o attività all’aperto, pur con un clima decisamente freddo.

Cosa aspettarsi: consigli per residenti e visitatori
Giovedì e venerdì saranno le giornate più delicate: pioggia, vento forte e mare agitato sconsigliano escursioni e spostamenti lungo la costa.
Mercoledì rimane la finestra più tranquilla, mentre sabato e domenica offriranno opportunità più favorevoli — soprattutto per chi vuole godersi gli scorci invernali del promontorio.

Indispensabili in questi giorni abbigliamento impermeabile, scarpe adatte e una certa flessibilità nella programmazione, dato che il meteo potrebbe cambiare rapidamente.

A cura di Giovanna Tambo.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Il bordello è l'unica istituzione italiana dove la competenza è premiata e il merito riconosciuto.” Indro Montanelli

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO