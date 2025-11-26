“GRAZIE

Ci sono momenti nella vita che restano nel cuore, non per i numeri, ma per il significato umano che li accompagna.

A trent’anni, essere tra i primi tre più suffragati a Manfredonia è uno di questi momenti: un passo importante del cammino iniziato nel 2009 con il M5S, fatto di impegno, passione e fiducia condivisa, che custodirò sempre con orgoglio.

Ricevere 2.016 voti è stato molto più di un semplice dato: è stato il segno concreto di un sostegno sincero, libero e autentico. A chi ha scelto di credere in me senza secondi fini va il mio ringraziamento più profondo. Ogni gesto e ogni parola di fiducia hanno avuto per me un valore inestimabile e mi danno la forza di continuare a impegnarmi.

Mi ha reso felice anche il sostegno arrivato dai piccoli paesi della nostra provincia: un gesto di fiducia che conferma quanto sia importante essere presenti ovunque, anche nei centri più lontani o meno conosciuti.

Un grazie speciale va alle persone che mi sono state accanto, costanti e preziose, e un pensiero particolare a chi, come Rosa Barone, ha saputo lavorare con concretezza per i più deboli della Puglia.

Resta però forte il tema della bassa affluenza: in molte elezioni l’esito sembra già scritto, segno di una politica sempre più dominata da accordi di potere e sempre meno dal confronto reale. La provincia di Foggia ne è un esempio evidente. La crescente astensione e il ruolo di oligarchie nel controllo del consenso stanno indebolendo la qualità della nostra democrazia.

Per questo è indispensabile ricostruire spazi di dibattito autentico, una competizione politica reale e partiti capaci di formare una classe dirigente credibile.

La vicinanza dei concittadini di Manfredonia e dell’intera provincia, unita al sostegno sincero di chi ha creduto in me, mi ha permesso di affrontare questa sfida con coraggio, determinazione e senso di responsabilità. Questa esperienza – con i suoi numeri, i suoi volti e le emozioni che l’hanno accompagnata – resterà per sempre un capitolo prezioso della mia vita.

Grazie di cuore a chi ha camminato al mio fianco e a chi, con la propria fiducia, ha reso questo percorso indimenticabile.

Ai miei coetanei e ai più giovani dico: sono qui, uniamoci e costruiamo insieme il futuro della nostra provincia.

Continuiamo a lottare!”.

A cura di Gianluca Totaro, candidato al consiglio regionale, in quota M5s.