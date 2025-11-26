“GRAZIE
Ci sono momenti nella vita che restano nel cuore, non per i numeri, ma per il significato umano che li accompagna.
A trent’anni, essere tra i primi tre più suffragati a Manfredonia è uno di questi momenti: un passo importante del cammino iniziato nel 2009 con il M5S, fatto di impegno, passione e fiducia condivisa, che custodirò sempre con orgoglio.
Ricevere 2.016 voti è stato molto più di un semplice dato: è stato il segno concreto di un sostegno sincero, libero e autentico. A chi ha scelto di credere in me senza secondi fini va il mio ringraziamento più profondo. Ogni gesto e ogni parola di fiducia hanno avuto per me un valore inestimabile e mi danno la forza di continuare a impegnarmi.
Mi ha reso felice anche il sostegno arrivato dai piccoli paesi della nostra provincia: un gesto di fiducia che conferma quanto sia importante essere presenti ovunque, anche nei centri più lontani o meno conosciuti.
Un grazie speciale va alle persone che mi sono state accanto, costanti e preziose, e un pensiero particolare a chi, come Rosa Barone, ha saputo lavorare con concretezza per i più deboli della Puglia.
Resta però forte il tema della bassa affluenza: in molte elezioni l’esito sembra già scritto, segno di una politica sempre più dominata da accordi di potere e sempre meno dal confronto reale. La provincia di Foggia ne è un esempio evidente. La crescente astensione e il ruolo di oligarchie nel controllo del consenso stanno indebolendo la qualità della nostra democrazia.
Per questo è indispensabile ricostruire spazi di dibattito autentico, una competizione politica reale e partiti capaci di formare una classe dirigente credibile.
La vicinanza dei concittadini di Manfredonia e dell’intera provincia, unita al sostegno sincero di chi ha creduto in me, mi ha permesso di affrontare questa sfida con coraggio, determinazione e senso di responsabilità. Questa esperienza – con i suoi numeri, i suoi volti e le emozioni che l’hanno accompagnata – resterà per sempre un capitolo prezioso della mia vita.
Grazie di cuore a chi ha camminato al mio fianco e a chi, con la propria fiducia, ha reso questo percorso indimenticabile.
Ai miei coetanei e ai più giovani dico: sono qui, uniamoci e costruiamo insieme il futuro della nostra provincia.
Continuiamo a lottare!”.
A cura di Gianluca Totaro, candidato al consiglio regionale, in quota M5s.
4 commenti su "“Ricevere 2.016 voti è stato molto più di un semplice dato: è stato il segno concreto di un sostegno sincero, libero e autentico”"
Coraggio ragazzo, potresti anche essere il prossimo sindaco di Manfredonia! Stai lontano da volponi e burattinai e sarai premiato.
Speriamo nei giovani politici come Gianluca,che qua c’è il rischio delle minestre riscaldate e dei Volponi dietro le quinte.Manfredonia metterà il veto a tutti i politici che ci hanno già provato a fare di Manfredonia una patt……
Il popolo elettorale sipontino dopo decenni di torpore si è finalmente destato. Chi vuole capire…capisca!
I burattinai, i supremi maestri del pane e circense sono tutti in profonda crisi😅