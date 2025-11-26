Rimborsi per i ritardi aerei: è scontro tra UE e compagnie di volo

Dopo anni di rimandi, smentite e discussioni, il Parlamento Europeo ha ufficialmente dato il via libera a modificare il Regolamento CE 261, ovvero la normativa che garantisce i diritti dei passeggeri al verificarsi di disservizi aerei come ritardi e cancellazioni.

Una decisione che ha generato un dibattito acceso tra i Parlamentari e le compagnie aeree incentrato sulla proposta del Consiglio di alzare le soglie orarie di ritardo che danno accesso ai rimborsi e di ridurre l’entità massima dei risarcimenti.

Ma vediamo le posizioni in campo e proviamo a capire quali sono le normative attualmente vigenti e cosa potrebbe cambiare per chi vola a partire dai prossimi mesi.

Il Parlamento Europeo contrario ad alzare le soglie che danno diritto ai rimborsi

I deputati europei hanno messo subito le cose in chiaro esprimendo la loro contrarietà alla proposta del Consiglio che intendeva alzare da 3 a 4 ore il ritardo necessario per avere diritto a un risarcimento da parte di una compagnia di volo.

Al contrario, i parlamentari spingono per mantenere le 3 ore attuali e i massimi risarcibili di 600 euro per i voli più lunghi. E aggiungono anche altre due richieste: la prima è quella di introdurre un modulo precompilato comune a tutte le compagnie per le richieste di risarcimento. La seconda è quella di attivare dei canali di comunicazione automatici tra operatori e passeggeri entro le 48 ore dal momento in cui si è verificato il disservizio.

Una volontà ferrea ben espressa da Andrey Novakov del Partito Popolare, relatore sul tema, che ha ribadito che il Parlamento farà di tutto per tutelare i passeggeri aerei europei.

Nessuna marcia indietro, quindi, sulla soglia delle 3 ore per ottenere il rimborso, un limite ritenuto consono anche da molti provvedimenti della Corte di Giustizia Europea.

Le regole attualmente in vigore

In attesa di capire meglio come si evolverà il quadro normativo e se ci saranno più o meno modifiche, è importante, per chi prende un aereo, conoscere nel dettaglio le protezioni garantite dal Regolamento CE 261/2004.

Secondo la normativa attualmente in vigore, come spiegato sulle pagine di AirHelpsu volo in ritardo e rimborso, il diritto al rimborso per un volo in ritardo scatta a partire dalle 3 ore di ritardo, calcolate dal momento in cui si aprono le porte dell’aereo.

E questo indipendentemente dalla durata e dalla lunghezza del volo. Le uniche situazioni in cui i passeggeri non hanno diritto al risarcimento sono quando si verificano quelle che la legge definisce “circostanze eccezionali”: emergenze medico-sanitarie, limitazioni delle rotte aeree, guasti ai radar degli aeroporti, problematiche di carattere meteorologico e atti di sabotaggio o terrorismo.

In questa categoria, invece, non rientrano i problemi tecnici e le circostanze operative delle compagnie aeree come ha più volte ribadito la Corte di Giustizia Europea.

Attualmente i risarcimenti per i ritardi variano tra:

250 euro per i voli UE più corti di 1.500 km

400 euro per quelli compresi tra 1.500 e 3.500 km

600 euro per quelli ancora più lunghi che accumulano oltre di 4 ore di ritardo.

Gli altri diritti dei passeggeri

La compensazione economica non è l’unico risarcimento che spetta quando il volo supera le 3 ore di ritardo.

Tra i diritti dei passeggeri, se le ore di ritardo diventano 5, ci sono anche quello di rinunciare al volo ottenendo il rimborso del biglietto per la parte non completata del tragitto e quello di usufruire di un trasporto verso l’aeroporto di partenza se necessario.

A questo va aggiunto il diritto all’assistenza, traducibile in cibo e bevande durante l’attesa forzata, accesso alle comunicazioni e, in caso di partenza posticipata al giorno successivo, nel diritto ad avere una stanza gratis in hotel e gli spostamenti da e verso l’aeroporto.

Chi rimane vittima di un ritardo e cambia volo, infine, non deve pagare nessun sovrapprezzo. Se l’aereo sostitutivo è di classe superiore a quello pagato, il biglietto rimane valido. Se è inferiore, al passeggero spetta una cifra compresa tra il 30 e il 70% di quanto già pagato in precedenza

La risposta delle compagnie aeree

Il rifiuto del Parlamento Europeo di accettare il cambiamento delle soglie di accesso ai rimborsi e la loro entità ha generato non pochi malumori tra le compagnie aeree.

Gli eurodeputati, oltre all’alzata di scudi, si spingono molto oltre e propongono l’abolizione delle tasse di check-in, sia online che negli scali, la possibilità per i passeggeri di correggere gli errori ortografici sui biglietti senza pagare penali, e l’obbligo per gli operatori di trovare una soluzione alternativa per i passeggeri in caso di cancellazione entro 48 ore.

Proposte che secondo Airlines for Europe (una potente lobby di compagnie aeree che comprende colossi dell’aviazione civile europea come Lufthansa, Air France-Klm, Ryanair, easyJet e Iia, proprietaria di British Airways) sono quantomeno “irrealistiche”, troppo punitive o troppo complesse da realizzare e gestire. (NOTA STAMPA).