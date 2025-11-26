Edizione n° 5897

ISOLA 9 // Manfredonia, certificata la bonifica dell’Isola 9 dell’ex Enichem: “pulito il suolo, non la falda”
26 Novembre 2025 - ore  10:47

TRUFFA // Maxi–truffa sui bonus edilizi: 14 misure cautelari tra Avellino e Napoli
26 Novembre 2025 - ore  09:54

Salvini: "Il testo sul consenso è troppo interpretabile"

Roccella: “Il dubbio è sul rovesciamento dell’onere della prova”

MINISTRO SALVINI A FOGGIA, PH ENZO MAIZZI

MINISTRO SALVINI A FOGGIA, PH ENZO MAIZZI

26 Novembre 2025
Prosegue il dibattito politico e istituzionale sul disegno di legge che modifica la norma del codice penale in materia di violenza sessuale introducendo il principio del consenso esplicito. Dopo lo stop arrivato in Senato, governo e maggioranza respingono l’idea di una retromarcia, ma emergono posizioni differenti sulla formulazione del testo.

Salvini: “Così rischia di diventare una norma vaga”

Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, definisce il principio del consenso “assolutamente condivisibile”, ma critica la formulazione approvata dalla Camera: “Una legge che lascia troppo spazio all’interpretazione rischia di intasare i tribunali e alimentare lo scontro invece di ridurre le violenze. Così com’è scritto, il consenso preliminare, informato e attuale potrebbe prestarsi a vendette personali, da parte di uomini e donne, senza alcun effettivo abuso”. Salvini ha inoltre ribadito il valore del lavoro della senatrice Giulia Bongiorno, presidente della Commissione Giustizia del Senato.

Roccella: “Il problema è il possibile rovesciamento dell’onere della prova”

La ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, parlando a Ping Pong su Rai Radio 1, sottolinea la necessità di un approfondimento tecnico: “Il rischio è il rovesciamento dell’onere della prova, questo è il dubbio principale”.

Roccella evidenzia come il principio del consenso sia già riconosciuto dalla giurisprudenza: “Il consenso esiste già nelle sentenze della Cassazione da anni. Meglio prendersi più tempo e approvare una legge convincente”.

La ministra respinge l’idea di un passo indietro: “Non c’è alcuna retromarcia. Ogni Camera ha il diritto di approfondire. Il Senato vuole discutere e forse correggere alcuni punti del testo”.

Nordio: “Rinvio dovuto solo a questioni tecniche”

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, minimizza lo stop del Senato: “È stato solo un piccolo slittamento dovuto a riferimenti tecnici necessari. Quando si interviene sul penale anche una virgola può cambiare il significato”. Nordio si dice “fiducioso” che la norma sarà approvata: “Sul contenuto c’è unità di consenso”.

