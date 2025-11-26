Edizione n° 5897

San Severo, Masucci: "Sovvertire le logiche della vecchia politica è possibile"

MASUCCI San Severo, Masucci: “Sovvertire le logiche della vecchia politica è possibile”

Il consenso spontaneo che mi avete voluto rinnovare rappresenta un segnale chiaro

San Severo, Masucci: “Sovvertire le logiche della vecchia politica è possibile”

ph La Gazzetta di san Severo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Novembre 2025
Politica // San Severo //

SAN SEVERO (FG) Dopo il recente risultato elettorale, Angelo Masucci rivolge ai cittadini di San Severo e della Provincia di Foggia un messaggio di ringraziamento e riflessione, sottolineando l’importanza di una politica indipendente e concreta.

«Il consenso spontaneo che mi avete voluto rinnovare rappresenta un segnale chiaro: nella nostra città e nella nostra provincia c’è ancora la voglia di credere in una politica diversa, capace di dare risposte concrete», scrive Masucci in una lettera aperta. «Siete voi la mia unica forza. È grazie a voi se posso continuare a lavorare con libertà, rispondendo esclusivamente alle esigenze reali della nostra comunità».

Il politico del Movimento 5 Stelle ricorda come il risultato ottenuto a San Severo – il più votato della città e secondo nella provincia nella sua lista – sia frutto del sostegno diretto dei cittadini, senza apparati complessi o strutture organizzate: «Un risultato straordinario, che appartiene interamente alla comunità e al vostro impegno».

Masucci annuncia ora l’avvio di una nuova fase: sensibilizzare gli elettori che non hanno partecipato al voto e dimostrare, con i fatti, che «la politica può essere servizio, presenza e impegno, e non calcolo o promessa».  «Dobbiamo intraprendere un percorso collettivo – prosegue – per realizzare cose buone per tutti e sovvertire le logiche della vecchia politica che tanto contestiamo».

Conclude con un appello alla fiducia reciproca: «La fiducia non è un traguardo, è un impegno da onorare ogni giorno. Continuerò a lavorare con passione e impegno quotidiano, perché amo profondamente questa terra e credo che insieme possiamo farcela».

