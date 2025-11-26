Sequestro da oltre 2,4 milioni di euro all’ex Rettore dell’Università di Messina

La Guardia di Finanza di Messina, su delega della Procura della Repubblica, ha eseguito oggi un decreto di sequestro nei confronti dell’ex Rettore dell’Università degli Studi di Messina, per un totale complessivo di oltre 2,4 milioni di euro.

Il provvedimento, disposto dal giudice per le indagini preliminari, riguarda fondi destinati a progetti di ricerca scientifica del Dipartimento ChiBioFaram, che, secondo le indagini, sarebbero stati indebitamente utilizzati dall’ex Rettore per fini privati. Sono contestate plurime ipotesi di peculato, con appropriazione di somme destinate alla ricerca, rimborsi spese falsificati o non inerenti ai progetti scientifici ufficiali, e distrazione di beni e servizi universitari a favore di un’azienda agricola riconducibile allo stesso.

Le indagini, coordinate dai magistrati del Dipartimento specializzato in reati contro la pubblica amministrazione, hanno preso avvio da esposti presentati da un membro del Senato accademico dell’Ateneo, segnalando irregolarità nei rimborsi spese dell’ex Rettore tra il 2019 e il 2023.

Dall’attività investigativa è emerso che, tra le irregolarità, vi sono:

Presentazione di scontrini fiscali per acquisti personali come spese di laboratorio;

come spese di laboratorio; Richieste di rimborso per missioni di ricerca coincidenti con eventi ippici;

coincidenti con eventi ippici; Spese per materiale elettrico, idraulico ed edile formalmente attribuite ai progetti scientifici;

Bonifici per oltre 210.000 euro provenienti da membri del gruppo di ricerca, che non risultano effettivamente destinati all’attività universitaria.

Un secondo filone investigativo ha riguardato la verifica interna dei decreti di pagamento del Dipartimento ChiBioFaram, relativa a forniture e contratti affidati a società private, che avrebbero dovuto finanziare progetti di ricerca ma sono stati invece dirottati a favore dell’azienda agricola collegata all’ex Rettore, comprendente strutture equestri e box per cavalli.

L’indagine ha comportato anche cooperazione giudiziaria internazionale, con rogatorie inviate in Svizzera, Stati Uniti e Regno Unito, per verificare l’autenticità di fatture estere utilizzate a sostegno delle richieste di rimborso.

La Procura sottolinea che il provvedimento non pregiudica il principio di presunzione di innocenza: l’ex Rettore è considerato innocente fino a sentenza irrevocabile, che accerterà eventuali responsabilità o l’assenza di esse, con possibilità di restituzione delle somme sequestrate.

Il sequestro odierno rappresenta uno dei provvedimenti più rilevanti a tutela delle risorse destinate alla ricerca scientifica in ambito universitario, evidenziando l’impegno della Guardia di Finanza e della Procura di Messina nel contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione.