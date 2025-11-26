Edizione n° 5897

BALLON D'ESSAI

ISOLA 9 // Manfredonia, certificata la bonifica dell’Isola 9 dell’ex Enichem: “pulito il suolo, non la falda”
26 Novembre 2025 - ore  10:47

CALEMBOUR

TRUFFA // Maxi–truffa sui bonus edilizi: 14 misure cautelari tra Avellino e Napoli
26 Novembre 2025 - ore  09:54

Home // Manfredonia // Terremoto politico a San Giovanni Rotondo, Fratelli d’Italia: “17 mesi di fallimenti e caos amministrativo”

FALLIMENTI Terremoto politico a San Giovanni Rotondo, Fratelli d’Italia: “17 mesi di fallimenti e caos amministrativo”

Con le firme congiunte di nove consiglieri comunali, è ufficialmente decaduta l’amministrazione guidata da Filippo Barbano, segnando la fine della legislatura

Terremoto politico a San Giovanni Rotondo, Fratelli d’Italia: "17 mesi di fallimenti e caos amministrativo"

Filippo Barbano - ph Filippo Barbano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Novembre 2025
Manfredonia // Politica //

Diciassette mesi di amministrazione Barbano si chiudono nel segno del fallimento, con la decadenza ufficiale della giunta, sancita dalle firme congiunte di nove consiglieri comunali. È quanto denunciano Fratelli d’Italia San Giovanni Rotondo, che parlano di una legislatura caratterizzata da litigiosità, incapacità gestionale e gravi danni alla comunità.

Secondo il partito, non è solo l’amministrazione a essere naufragata: è venuta meno l’illusione che l’improvvisazione possa sostituire la competenza. “San Giovanni Rotondo merita molto di più – affermano – e in soli diciassette mesi l’amministrazione ha lasciato la città in uno stato di incertezza, immobilismo e mancanza di visione credibile”.

Fratelli d’Italia sottolinea come la responsabilità politica sia evidente: un progetto amministrativo basato su slogan anziché capacità, propaganda anziché esperienza e equilibri fragili anziché risultati concreti, in pieno stile Movimento 5 Stelle. La città, già fragile, è stata trasformata in un territorio allo sbando, con scelte incoerenti, alleanze instabili e gestione politica contraddittoria.

Il partito critica inoltre la manovra che ha portato all’ingresso di due consiglieri di opposizione a sostituire membri dissidenti della maggioranza, definendola una mossa puramente politica per salvaguardare le poltrone, senza alcun beneficio per la comunità.

Secondo Fratelli d’Italia, i segni del disastro sono chiari: progetti insabbiati, servizi paralizzati, aree amministrative allo stremo e totale assenza di strategia e responsabilità. Il risultato è una città bloccata e incapace di crescere, con un’amministrazione che non ha retto neppure il minimo indispensabile per governare.

Il partito rivendica la necessità di una rinascita concreta, con una guida forte e autorevole capace di ricostruire ciò che è stato demolito dall’improvvisazione. “San Giovanni Rotondo non può più essere un laboratorio di dilettantismo politico – affermano – serve una rivoluzione fatta di azioni e visione, non di parole vuote”.

Fratelli d’Italia San Giovanni Rotondo conclude sottolineando che la città deve scegliere: continuare nell’instabilità o mettere al centro il bene della comunità. “Noi scegliamo la seconda strada, con serietà, responsabilità e visione, valori che da sempre contraddistinguono Fratelli d’Italia”.

1 commenti su "Terremoto politico a San Giovanni Rotondo, Fratelli d’Italia: “17 mesi di fallimenti e caos amministrativo”"

