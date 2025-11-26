Terremoto politico a San Giovanni Rotondo, Fratelli d’Italia: "17 mesi di fallimenti e caos amministrativo"

Diciassette mesi di amministrazione Barbano si chiudono nel segno del fallimento, con la decadenza ufficiale della giunta, sancita dalle firme congiunte di nove consiglieri comunali. È quanto denunciano Fratelli d’Italia San Giovanni Rotondo, che parlano di una legislatura caratterizzata da litigiosità, incapacità gestionale e gravi danni alla comunità.

Secondo il partito, non è solo l’amministrazione a essere naufragata: è venuta meno l’illusione che l’improvvisazione possa sostituire la competenza. “San Giovanni Rotondo merita molto di più – affermano – e in soli diciassette mesi l’amministrazione ha lasciato la città in uno stato di incertezza, immobilismo e mancanza di visione credibile”.

Fratelli d’Italia sottolinea come la responsabilità politica sia evidente: un progetto amministrativo basato su slogan anziché capacità, propaganda anziché esperienza e equilibri fragili anziché risultati concreti, in pieno stile Movimento 5 Stelle. La città, già fragile, è stata trasformata in un territorio allo sbando, con scelte incoerenti, alleanze instabili e gestione politica contraddittoria.

Il partito critica inoltre la manovra che ha portato all’ingresso di due consiglieri di opposizione a sostituire membri dissidenti della maggioranza, definendola una mossa puramente politica per salvaguardare le poltrone, senza alcun beneficio per la comunità.

Secondo Fratelli d’Italia, i segni del disastro sono chiari: progetti insabbiati, servizi paralizzati, aree amministrative allo stremo e totale assenza di strategia e responsabilità. Il risultato è una città bloccata e incapace di crescere, con un’amministrazione che non ha retto neppure il minimo indispensabile per governare.

Il partito rivendica la necessità di una rinascita concreta, con una guida forte e autorevole capace di ricostruire ciò che è stato demolito dall’improvvisazione. “San Giovanni Rotondo non può più essere un laboratorio di dilettantismo politico – affermano – serve una rivoluzione fatta di azioni e visione, non di parole vuote”.

Fratelli d’Italia San Giovanni Rotondo conclude sottolineando che la città deve scegliere: continuare nell’instabilità o mettere al centro il bene della comunità. “Noi scegliamo la seconda strada, con serietà, responsabilità e visione, valori che da sempre contraddistinguono Fratelli d’Italia”.