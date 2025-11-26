Troia celebra i Fatebenefratelli: un convegno per ricordare San Giovanni di Dio

Ricordare, valorizzare e trasmettere l’eredità di San Giovanni di Dio, fondatore dei Fatebenefratelli e simbolo universale di accoglienza e cura: è questo il cuore del convegno “I Fatebenefratelli, devozione ed ospitalità”, in programma sabato 29 novembre alle ore 15.00 nell’auditorium Jean Marie Martin di Troia (FG).

L’iniziativa, organizzata dal Lions Club Monti Dauni Meridionali in collaborazione con la Confraternita e la Fondazione San Giovanni di Dio, il Circolo dei Troiani in Piemonte, l’Associazione Terzo Millennio – sezione di Troia, e con la partecipazione dei Fatebenefratelli dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento e del Policlinico Riuniti di Foggia, gode del patrocinio del Comune di Troia.

Si tratta del primo appuntamento di una serie di eventi dedicati al Santo della Carità.

Un anno ricco di ricorrenze

Il 2025 segna un quadruplice anniversario per San Giovanni di Dio – al secolo João Cidade Duarte – figura centrale della storia religiosa e assistenziale europea:

530 anni dalla nascita ,

, 475 anni dalla morte ,

, 390 anni dalla canonizzazione ,

, 330 anni dalla santificazione.

La comunità di Troia, che lo venera come co-patrono, celebra così una ricorrenza di profondo significato, rileggendo la sua testimonianza di servizio agli ultimi e di dedizione ai sofferenti.

Una storia di cura che attraversa i secoli

Guidati dal carisma del fondatore, i Fatebenefratelli hanno costruito, in oltre cinque secoli, una rete mondiale di ospedali, centri assistenziali e strutture sanitarie, offrendo accoglienza ad ammalati, poveri e diseredati.

La loro presenza in Capitanata ha lasciato un segno tangibile: Bovino, Lucera, Foggia e Troia hanno beneficiato per anni delle loro competenze e della loro gestione dei presidi ospedalieri locali.

Una reliquia per la comunità di Troia

Durante il convegno sarà donata alla Confraternita una reliquia di San Giovanni di Dio consegnata da Fra Lorenzo Gamos, direttore dell’ospedale di Benevento. Il prezioso frammento è stato inviato direttamente dal rettore del Santuario di Granada, Fra Juan José Hernández, accompagnato da una lettera autentica. La reliquia sarà custodita ed esposta nella chiesa di San Giovanni di Dio, divenendo punto di riferimento per i numerosi devoti.

Il programma del convegno

Dopo i saluti istituzionali, seguiranno gli interventi dei relatori:

Fra Elia Tripaldi – Fatebenefratelli: “San Giovanni di Dio e la cura dei sofferenti”

– Fatebenefratelli: “San Giovanni di Dio e la cura dei sofferenti” Giovanni Sgobbo – Confraternita SGD: “Gli Ospedali ‘San Giovanni di Dio’ di Troia, Lucera e Foggia”

– Confraternita SGD: “Gli Ospedali ‘San Giovanni di Dio’ di Troia, Lucera e Foggia” Stefano Porziotta – Direttore Sanitario Policlinico Foggia: “Perché organizzare un ospedale”

– Direttore Sanitario Policlinico Foggia: “Perché organizzare un ospedale” Giuseppe D’Alessandro – Medico Internista: “Prendersi cura: come migliorare le terapie mediche”

– Medico Internista: “Prendersi cura: come migliorare le terapie mediche” Lucia Lo Mastro – Coordinatrice infermieristica Ospedale Sacro Cuore di Gesù Benevento: “Più attenti, più vicini”

Le conclusioni saranno affidate a Giovanni D’Agrippino, Vice Priore della Confraternita, e a Girolamo Tortorelli, Governatore del Distretto Lions 108AB.

A moderare sarà Giovanni Aquilino.

Cultura, solidarietà e memoria

Il convegno rappresenta un momento di alta rilevanza culturale e spirituale per Troia e per l’intera Capitanata.

Un’occasione per riscoprire una storia di umanità e servizio che continua a ispirare, attraverso il lavoro dei Fatebenefratelli, migliaia di professionisti della sanità e volontari impegnati quotidianamente al fianco dei più fragili.