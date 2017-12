Di:

Manfredonia, 15 dicembre 2017. Manfredonia come Betlemme e la sua celebre santa Grotta. Il 26 ed il 30 dicembre gli Ipogei Capparelli ospiteranno la 1^ edizione di “Accadde in una Grotta“, un presepe vivente con decine di figuranti in abiti d’epoca, organizzato dal *Gal Daunofantino* con il patrocinio del Comune di Manfredonia e la collaborazione della Parrocchia San Michele Arcangelo e dell’Associazione S.C.I.C.

L’ambientazione è tanto originale quanto suggestiva, con gli ampi spazi interni degli Ipogei (situati nei pressi del Parco Archeologico di Siponto) trasudanti di storia che saranno location della rappresentazione della *Natività*, a cui faranno da cornice la riproposizione realistica di antiche botteghe, un coro con canti natalizi dal vivo e la degustazione di prodotti tipici locali.

Parte così il Piano di Azione Locale del Gal DaunOfantino che nei prossimi anni, confermandosi punto di riferimento per lo sviluppo, investirà importanti risorse economiche e professionali per la valorizzazione e promozione del territorio e di tutte le sue potenzialità turistico-rurali.

La scelta degli Ipogei Capparelli non è affatto casuale, ma, oltre a dare un’anima ad una delle perle più preziose del patrimonio locale recentemente ripristinati e resi fruibili, detta la linea di quella che sarà la strategia d’intervento nella nuova programmazione comunitaria approvata dalla Regione Puglia.

L’accesso (gratuito) alla Presepe Vivente è prevista per entrambe le date dalle ore 16.30 alle ore 21. Il visitatore sarà immerso in un percorso guidato molto suggestivo tra numerosi figuranti e postazioni (come ad esempio *venditore di stoffe, pastaio, oste, lavandaia, fruttivendolo, pescivendolo, falegname, calzolaio, fabbro, massaia, ricamatrice, animali da fattoria*) che ricostruiranno l’atmosfera di quella notte di oltre 2000 anni fa.